Lotería Nacional y UNAM celebran el Día del Deporte con sorteo especial

Olivia Salomón destaca al deporte como herramienta de paz y cohesión social durante la presentación del nuevo billete conmemorativo.

Lotería Nacional y Fundación UNAM presentaron este domingo un sorteo conmemorativo por el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Durante el evento, Olivia Salomón, titular de Lotería Nacional, refirió que este billete destaca una causa universal: el deporte como herramienta de desarrollo, de salud y de paz.

Por su parte, Fernando Macedo Chagolla, secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, puntualizó que el esfuerzo realizado tiene el propósito de celebrar la actividad física y, al mismo tiempo, promover la unidad en la sociedad. Asimismo, Dionisio A. Meade, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, expresó que el deporte es una cultura que debe acompañar todo el proceso de formación de los universitarios.

Autoridades de Lotería Nacional y Fundación UNAM develan el billete del Sorteo Superior No. 2881 en Ciudad Universitaria. ı Foto: Lotenal

El Sorteo Superior No. 2881 cuenta con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, con una bolsa total repartible de 51 millones de pesos en premios; el evento se realizará el próximo 24 de abril.

Desde la Sala Audiovisual del Pabellón Nacional de la Biodiversidad, en Ciudad Universitaria, los titulares develaron el billete que resalta el papel fundamental de la activación física en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo social. Olivia Salomón subrayó que, bajo la visión humanista del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el deporte es un eje central de política pública para la transformación y la construcción de comunidad.

El billete del 19 de abril promueve la cultura del deporte y la paz en el marco de la próxima Carrera Atlética Fundación UNAM 2026. ı Foto: Lotenal

“La Fundación UNAM ha estado presente, abriendo caminos y asegurando que el talento no tenga límites impuestos por las condiciones económicas”, mencionó la directora general ante los asistentes, entre quienes se encontraban María Araceli Rodríguez González, directora ejecutiva de Fundación UNAM; Daniel Aceves Villagrán, titular de la Fundación Alfredo Harp para el Deporte; y Alejandro Fernández Varela, director general del Deporte Universitario.

Finalmente, se informó que los dos millones 400 mil cachitos ya están disponibles en todos los puntos de venta del país y en el sitio miloteria.mx. Además, se invitó a la comunidad a participar en la Carrera Atlética Fundación UNAM 2026, que se llevará a cabo el 25 de abril con una meta de nueve mil corredores.

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