Economía se reúne con sector empresarial rumbo a siguiente revisión del T-MEC; buscan ‘soluciones conjuntas’

La Secretaría de Economía (SE) informó que sostuvo una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en favor de “buscar soluciones conjuntas frente a los desafíos actuales”, de cara a la segunda ronda de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), prevista para el lunes 20 de abril.

A través de un comunicado, la dependencia federal enfatizó que la reunión estuvo encabezada por el titular de la SE, Marcelo Ebrard, y el presidente del CCE, José Medina Mora.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard ı Foto: Cuartoscuro

Destacó que se trató de un encuentro orientado a “fortalecer la agenda económica del país”, previo a la segunda revisión del Tratado, prevista para este lunes.

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Así, explicó la SE, durante esta reunión, “se analizaron los principales retos y oportunidades para fortalecer la integración productiva, reducir vulnerabilidades en las cadenas de suministro y potenciar la relocalización de empresas en México”.

En este sentido, la SE y el CCE destacaron la importancia de “generar condiciones que impulsen la competitividad regional” y “fortalezcan la agenda económica del país”.

🔴México avanza con diálogo estratégico. 🇲🇽



La Secretaría de Economía y el sector empresarial fortalecen su colaboración rumbo a la revisión del T-MEC, impulsando una agenda enfocada en competitividad, innovación y atracción de inversiones.



Este trabajo conjunto busca… pic.twitter.com/FdOgesZ85p — Azucena Uresti (@azucenau) April 19, 2026

Lo anterior a través de impulsar “políticas públicas y acciones que promuevan certeza jurídica, reglas claras y un entorno propicio para la llegada de capital productivo”.

“Coincidieron en que estos elementos son fundamentales para detonar la inversión, fomentar la innovación y generar empleos de calidad en beneficio de las y los mexicanos”, se lee en el comunicado.

Los dos involucrados en la reunión enfatizaron que continuará el “diálogo institucional permanente entre el sector público y privado”, toda vez que, argumentaron, “es un pilar para construir soluciones conjuntas frente a los desafíos actuales”.

“La coordinación efectiva permitirá fortalecer la confianza en México como un socio estratégico y un destino confiable para la región”, enfatizó.

“El Consejo Coordinador Empresarial y la Secretaría de Economía reafirmaron su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta, con una visión de largo plazo, para impulsar el crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo sostenible del país”, concluye el comunicado.

Este lunes 20 de abril está prevista la segunda ronda de revisión del T-MEC, en donde participarán el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el titular de la Representación Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

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