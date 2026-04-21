Jamieson Greer comunica a empresas mexicanas que aranceles de Trump llegaron para quedarse

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ha comunicado a las industrias automovilística y siderúrgica de México que no deben esperar que la renegociación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) elimine los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a sus sectores, dijeron cuatro fuentes del sector familiarizadas con las conversaciones.

Jamieson Greer hizo estas declaraciones ayer ante grupos industriales y otros altos dirigentes empresariales en reuniones celebradas en Ciudad de México para debatir los objetivos de la reforma del T-MEC con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a medida que se acerca la fecha límite del 1 de julio para la revisión sexenal.

“Jamieson Greer dijo que los aranceles han llegado para quedarse. Al presidente Trump le gustan. Nunca volveremos a un mundo sin aranceles”, afirmó una de las cuatro fuentes, que asistió a una de las reuniones y, al igual que las demás, habló bajo condición de anonimato debido al carácter delicado de las conversaciones.

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Jamieson Greer también comunicó al sector automotor que los funcionarios estadounidenses están explorando formas de ayudar a México, pero no ofreció detalles, según la fuente.

Estos comentarios a la industria suponen la primera vez que Jamieson Greer ha declarado públicamente que México tendrá que convivir con al menos algún nivel de aranceles tras las modificaciones del T-MEC que se negociarán este año.

México y Canadá han visto las negociaciones del acuerdo como una forma de aliviar los elevados aranceles que Trump impuso el año pasado y que han causado dificultades a los fabricantes de automóviles y a otras industrias en una economía norteamericana altamente integrada.

Un portavoz del representante comercial de Estados Unidos se negó a comentar sobre las reuniones privadas de Jamieson Greer.

El funcionario de Washington se reunió con la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México, el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, entre otros grupos del país latinoamericano.

Las industrias automotriz y siderúrgica de México dependen en gran medida de Estados Unidos, ya que más del 50% de sus exportaciones tienen como destino ese país, lo que las deja expuestas a los aranceles.

En el marco del T-MEC y su predecesor, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hubo más de tres décadas de comercio libre de aranceles en automóviles y autopartes entre México, Estados Unidos y Canadá, hasta que Trump impuso el año pasado un arancel del 25 por ciento a las importaciones mundiales de vehículos por motivos de seguridad nacional, en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.

Desde entonces, Trump ha negociado aranceles del 15 por ciento sobre las importaciones de automóviles procedentes de Japón, la Unión Europea y Corea del Sur, y del 10 por ciento sobre las de Gran Bretaña, lo que hace que resulte más barato enviar algunos coches desde estos países a Estados Unidos que desde México.

Una segunda fuente, que asistió a una reunión entre Greer y la industria automovilística mexicana, confirmó que él les dijo que al menos un cierto nivel de aranceles ha llegado para quedarse, independientemente de la revisión en curso del T-MEC. Esta fuente señaló que podría haber una reducción de los aranceles sobre los automóviles para garantizar que México sea competitivo frente a regiones rivales, pero Greer hizo hincapié en que no volverían a ser cero.

La primera fuente también señaló que los negociadores estadounidenses propusieron, en una reunión celebrada la semana pasada entre ambas partes en Washington, modificar las normas de origen para exigir que el 100 por ciento de los componentes clave, como motores, componentes electrónicos principales y software, procedan de América del Norte. El TMEC exige actualmente que alrededor del 75 por ciento del valor de un automóvil proceda de la región, con determinados niveles de contenido procedente de Estados Unidos o Canadá.

Dos de las fuentes indicaron que Jamieson Greer transmitió un mensaje similar sobre que los aranceles nunca volverían a ser cero a la industria siderúrgica mexicana, que se enfrenta a un arancel estadounidense del 50 por ciento sobre los productos básicos de acero y aluminio y a un arancel del 25 por ciento para los productos derivados que contengan al menos un 15 por ciento de estos metales en peso.

Tras las reuniones del lunes, Jamieson Greer y el secretario de Economía Marcelo Ebrard emitieron una declaración conjunta en la que afirmaban que habían acordado iniciar negociaciones bilaterales formales para resolver las cuestiones entre Estados Unidos y México en el T-MEC durante la semana del 25 de mayo en la capital mexicana.

Afirmaron que ambas partes continuarán esta semana las conversaciones técnicas sobre seguridad económica, el refuerzo de las normas de origen para productos industriales clave, la colaboración en materia de minerales críticos y los puntos de fricción en el comercio bilateral.

Jamieson Greer ha defendido los aranceles de la Sección 232 de Trump como fundamentales para recuperar puestos de trabajo en el sector manufacturero estadounidense tras décadas de migración de fábricas a México, donde los costes laborales son más bajos.

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró el lunes, antes de reunirse con Greer, que México pretendía alcanzar un acuerdo preliminar sobre los aranceles al acero y al sector automovilístico antes de completar la revisión del tratado norteamericano.

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FGR