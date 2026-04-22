Fibra Mx emite cifra histórica

EL FIDEICOMISO mexicano Fibra Mx realizó la colocación de más de 10 mil millones de pesos en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), emisión que fue respaldada por inversionistas institucionales e individuales, con el objetivo de canalizar inversión hacia proyectos de infraestructura carretera que fortalezcan la competitividad logística y la integración económica del país.

“Fibra MX llevó a cabo la emisión más grande en su historia, por un monto superior a los 10 mil 275 millones de pesos. Esta colaboración refleja confianza y una visión de largo plazo”, señaló María Ariza, directora general de BIVA.

Durante el evento conmemorativo del “Grito” en BIVA, directivos destacaron el papel de Fibra Mx como vehículo de inversión en infraestructura de transporte, que permite a inversionistas participar en activos.

“Por un lado la adquisición de participación en Meta, una de las principales vías de comercio entre México y EU y el incremento en la participación del corredor logístico de Ghana que conecta la Ciudad de México con el puerto de Veracruz” ejemplificó la directiva.