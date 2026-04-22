Sectur relanza feria del Mundo Maya

LA ORGANIZACIÓN Mundo Maya, el gobierno de Yucatán y la Secretaría de Turismo (Sectur) federal relanzaron la feria turística del Mundo Maya “K’iiwik” 2026, actividad que será una herramienta de política cultural nacional y que ayudará a posicionar a México a nivel internacional, contará con la participación de cinco países centroamericanos y se realizará en Mérida del 2 al 5 de junio, señalaron.

200 Compradores internacionales esperan en la feria

“El K’iiwik representa una herramienta estratégica de política cultural nacional y un evento que contribuye al posicionamiento de México y del grupo Mundo Maya a nivel internacional, y potencia nuestra cultura destacando atractivos turísticos muy importantes. Asimismo, fortalece la integración de México a los países de Centroamérica”, añadió Miguel Aguiñiga Rodríguez, titular de la Unidad de Innovación,Sustentabilidad y Profesionalización Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México.

Sostuvo que en esta feria turística se promoverá un modelo de turismo sostenible y comunitario para promover la inclusión de las comunidades locales y la preservación del patrimonio cultural “como una línea de estrategia de prosperidad compartida”.

Por su parte, Ana Beatriz González Romero de la Roca, secretaria técnica permanente de la organización Mundo Maya, dijo que el grupo ya tiene más de 30 años de existir y que su finalidad es contribuir con la preservación y conservación del patrimonio cultural y natural de la región, “continuamos desarrollando actividades como organización en torno a la preservación y sobre todo al posicionamiento del multidestino turístico”.

Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán, expuso que la feria resurgirá tras 12 años de no realizarse y fue por encargo del Gobernador de la entidad, Joaquín Díaz Mena, que se acordó relanzar este evento.

El funcionario estatal añadió que hasta el momento hay 134 expositores confirmados, pero se tienen considerados 200, y que el comité organizador también prevé que sean 200 compradores, aunque esperan que sean agentes de viajes que tengan experiencia con los productos turísticos de la región.