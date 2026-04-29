Hasta $57 mil por noche en AIRBNB para el Mundial

Inmuebles cercanos al Estadio Ciudad de México adaptados como sitios de hospedaje dentro de la plataforma Airbnb, ofertan alojamiento de hasta 57 mil 025 pesos por noche, en fechas cuando serán jugados partidos correspondientes al próximo Mundial de Futbol 2026; estos precios de alojamiento son adaptados por los anfitriones, con asesoramiento de la propia plataforma, por lo que no entran en ninguna regulación institucional de la capital del país.

EL DATO: LA PROFECO emitió consideraciones para evitar cobros indebidos o extra de sitios en renta, por lo que es importante verificar los servicios complementarios.

Un inmueble ubicado entre las calles Luis Murillo y Avenida del Imán, a 244 metros de la entrada secundaria u oeste del Estadio Ciudad de México, descrito como como “siete habitaciones, 10 camas, tres baños”, muestra en la plataforma Airbnb que ofrece sus servicios de alojamiento entre el 1 y 9 de junio por 18 mil 621 pesos por noche; para el 10 y 11 junio, fecha del partido inaugural del Mundial de Futbol entre México y Sudáfrica, el costo por noche alcanza 37 mil 241 pesos día previo al partido inaugural del y 11 de junio.

Para el 24 de junio, fecha programada para el segundo partido de México, en contra de la República Checa, este sitio alcanza una renta de 57 mil 025 pesos, precio que mantiene hasta el 26 de junio, para disminuir en días siguientes a nueve mil 311 pesos; para 5 de julio, cuando se jugarán los octavos del Mundial de Futbol, que será el último partido de la justa que recibirá el Estadio CDMX, el costo del inmueble vuelve a ser de 57 mil 025 pesos por noche.

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Otro sitio ofertado dentro de la plataforma, sobre calle Las Flores, a 181 metros de la entrada principal o este del Estadio CDMX, especificado como “cuatro huéspedes, una habitación, una cama, dos baños”, muestra dos precios diferentes en el transcurso de los partidos mundialistas; entre los días 1 de junio al 20 de julio, el cobro por noche es de ocho mil 729 pesos.

Para el 5 de junio, así como fechas aledañas a los partidos, como es el 13, 19 y 27 de junio, así como el 11 y 17 de julio, el costo se eleva hasta los nueve mil 689 pesos.

En cuanto a alojamiento fuera de la plataforma, un hotel ubicado sobre Calzada de Tlalpan, a 157 metros de distancia de la entrada principal del Estadio CDMX, cobra por “una habitación, una cama” mil 682 pesos por noche, sin embargo, eleva su precio a partir del inicio del mes de junio hasta tres mil 475 pesos y un día previo al partido inaugural cotiza en 17 mil 377 pesos.

Para los lapsos entre el 10 y 12 de junio, así como del 23 al 26 del mismo mes, el precio de este hospedaje se ubica en 20 mil 851 pesos; para el partido a jugarse el 30 de junio, correspondiente a los dieciseisavos del Mundial, este hotel coloca su tarifa en 18 mil 533 pesos, así como para el 5 de julio, último partido de la Copa del Mundo a disputarse en el Estadio CDMX.

SIN ARTÍCULOS ESPECÍFICOS. La Ley de Vivienda de la CDMX, publicada en la Gaceta Oficial el 23 de marzo de 2017, como instrumento para regular y frenar los altos costos en la adquisición de inmuebles habitacionales dentro de la capital del país, determinó márgenes para la “asequibilidad, de acuerdo con el nivel de ingresos de sus adquirentes o usuarios; en donde su costo no ponga en peligro o dificulte el disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes”.

Además, especifica, entro otras, precios para la “vivienda de interés popular”, que es aquella cuyo precio de venta al público es superior a cinco mil 400 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente y no exceda de nueve mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente.

Sin embargo, no cuenta con artículos que determinen el costo y aumentos de rentas de vivienda en la CDMX, por parte de particulares, empresas o plataformas de alquiler.

EL TIP: POR INICIATIVA de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ayer fue turnada a comisiones la iniciativa de tope al alza de rentas.

El 25 de febrero de este año, la Suprema Corte validó el artículo 2448D del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), mediante el cuál se delimita que el aumento de la renta de la vivienda “no puede exceder a la inflación anual reportada por el Banxico en el año anterior”.

5 Partidos se jugarán en el Estadio CDMX durante el Mundial

De la misma forma, se prevé la creación del Registro Digital de Contratos de Arrendamiento, como obligación de las personas arrendadoras para registrar los contratos y la información estrictamente necesaria para cumplir su finalidad, aunque tampoco se incluye en estas obligaciones las aplicaciones de alquiler.

RECOMENDACIONES DE LA PROFECO ı Foto: Especial

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), sólo alerta sobre fraudes en alojamientos de corta estancia, y recomienda que, en caso de que las personas se encuentren en la situación de haber pagado por un alojamiento que no existe, es probable que se trate de incumplimiento del servicio o un fraude, por lo que las y los afectados pueden poner su queja en la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) que le corresponda o presentar la denuncia por fraude ante la Fiscalía Justicia de la localidad.

Por: Enrique Villanueva

La Selección Mexicana reveló los nombres de los primeros 12 futbolistas confirmados para representar al Tricolor en el Mundial 2026, todos estos jugadores de la Liga MX, entre los que la principal sorpresa es el llamado de Guillermo Memote Martínez, delantero de los Pumas. Destacan las ausencias de Marcel Ruiz, Charly Rodríguez y Diego Lainez.

EL DATO: GUILLERMO MARTÍNEZ es el primer futbolista de Pumas que jugará un Mundial con México desde que Jesús Gallardo lo hizo en la edición de Rusia 2018.

Como era de esperarse, Chivas es el club que más elementos aporta con cinco, pero ninguno de ellos es el lateral derecho Richard Ledezma, cuya ausencia no se esperaba. Sin embargo, el entrenador Javier Aguirre sí llamó del Rebaño a Raúl Tala Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando Hormiga González.

Las ausencias más notables son las de Marcel Ruiz, Charly Rodríguez, Diego Lainez y Richard Ledezma, quien parecía haberle ganado la carrera a Jorge Sánchez en la lateral derecha, pero Javier Aguirre se inclinó por el jugador del PAOK.

26 Juegos ha dirigido Javier Aguirre a México

Marcel Ruiz sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial en su rodilla derecha el pasado 11 de marzo en un juego del Toluca en la Concacaf Champions Cup. El mediocampista volvió a las canchas un mes después, el 15 de abril. Sin embargo, no se sometió a cirugía, lo que lo pone en riesgo para una lesión más grande, motivo por el cual el Vasco optó por no convocarlo en esta prelista.

Diego Lainez fue llamado en los primeros tres juegos de la era Aguirre, y también en ocho de los últimos 11. Sin embargo, el experimentado timonel no lo contempló para la Fecha FIFA de marzo, lo que fue un preludio de su ausencia por segunda edición mundialista en fila, pues tampoco fue a Qatar 2022.

LOS CONVOCADOS ı Foto: Especial

Esta lista está conformada por 20 elementos, pero ocho de ellos fueron incluidos únicamente con fines de seguimiento para el próximo ciclo mundialista y para fortalecer al grupo de cara a los últimos partidos de preparación para el magno evento. Entre estos futbolistas aparecen nombres como Iker Fimbres, Eduardo Águila y Kevin Castañeda.

En este llamado no se considera a los futbolistas que militan en el extranjero, ya que serán integrados en la convocatoria definitiva que será entregada a la FIFA el 1 de junio conforme a la reglamentación del torneo.

Guillermo Martínez ha tenido participación en nueve partidos con la Selección Mexicana desde su primera aparición en un amistoso contra Uruguay en junio del 2024. El oriundo de Celaya, Guanajuato, ha marcado dos goles con el Tricolor, con el que tuvo actividad en los tres juegos del equipo en la Copa América 2024, en Estados Unidos.

7 Goles ha hecho el Tricolor en lo que va del 2026

El Memote Martínez solamente fue titular en tres partidos con Pumas en la fase regular del Clausura 2026, en la que convirtió cinco goles.

Con su 1.90 de estatura, el atacante de 31 años luce como una gran opción para la Selección Nacional en jugadas aéreas, pues el otro delantero con esa altura es Raúl Jiménez, pero Armando González (1.79 m), Santiago Giménez (1.85 m) y Germán Berterame (1.75 m) son más bajitos. Alguno de estos últimos dos atacantes es posible que quede fuera de la Copa del Mundo con la inclusión de Martínez.

La concentración de los 20 elementos que forman esta prelista comenzará el próximo 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol. Se confirmó también que ninguno de los convocados podrá jugar con sus respectivos clubes en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

A México le quedan tres encuentros de preparación antes de su debut contra Sudáfrica en el Mundial 2026. El primero será el 22 de mayo contra Ghana. Posteriormente enfrenta a Australia y Serbia.