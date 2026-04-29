Impulsa Mara Lezama turismo que genere bienestar compartido

A un año de que concluya su gobierno, Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo, aseguró que uno de los principales legados de su administración será el impulso al empoderamiento femenino, el cual se ha logrado a través de políticas públicas que buscan preservar la equidad, la autonomía económica y el combate a la violencia de género.

En entrevista con La Razón, la mandataria local refirió que convertirse en la primera mujer al frente del estado, lo cual implica una responsabilidad histórica, abrió la oportunidad de abrir camino para nuevas generaciones.

Señaló que durante décadas muchas mujeres crecieron bajo esquemas en los que sus posibilidades de estudio, empleo o desarrollo personal estaban condicionadas por estereotipos que limitaban sus aspiraciones.

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“Hoy creo que vamos avanzando en este tema del empoderamiento, pero también reconozco que hay todavía mucho por recorrer y hay que recorrerlo, pero debemos hacerlo a paso firme”, destacó.

EL OBJETIVO es éste: el desarrollo sostenible y sustentable y el éxito no acumulado en el bolsillo de unos cuantos y que las comunidades, los pueblos originarios no sean espectadores pasivos, sino que se conviertan en protagonistas MARA LEZAMA ESPINOSA Gobernadora de Quintana Roo



La gobernadora comentó que durante su mandato, ha buscado construir una agenda pública que coloque a las mujeres en el centro de las decisiones y que les permita ejercer plenamente sus derechos.

“He hecho muchas políticas públicas en torno al empoderamiento, porque además soy la primera mujer gobernadora de Quintana Roo, entonces no había políticas públicas realmente para las mujeres, para que terminen sus estudios, y para que se desarrollen en cualquier profesión”, dijo.

Lezama Espinosa compartió que incluso en su propia experiencia enfrentó prejuicios desde temprana edad. Recordó que en otros tiempos a muchas niñas se les orientaba hacia actividades consideradas “propias” de su género, mientras profesiones técnicas o especializadas parecían reservadas exclusivamente para los hombres.

Debido a lo anterior, sostuvo que durante los últimos cuatro años buscó modificar, desde las instituciones públicas, las oportunidades para que una mujer pueda, realmente, decidir libremente si quiere estudiar, emprender, trabajar en la ciencia, la ingeniería, la administración pública o cualquier otra área.

EL DATO: LA MANDATARIA indicó que el pabellón estatal contará con 434 metros cuadrados y 40 expositores, así como representación de destinos como Cancún, Tulum y Cozumel.

La gobernadora señaló que uno de los mayores avances ha sido escuchar directamente a mujeres beneficiadas por programas estatales. Comentó que en sus recorridos por colonias y comunidades recibe testimonios de mujeres que lograron independizarse económicamente, concluir estudios o salir de entornos de violencia.

Para la gobernadora, esas historias representan el verdadero sentido de gobernar: traducir los programas públicos en bienestar tangible para quienes durante años permanecieron invisibilizadas o excluidas de las oportunidades.

La mandataria fue enfática en señalar que el empoderamiento femenino no debe entenderse como una confrontación entre mujeres y hombres, sino como la construcción de una sociedad más justa en la que ambos puedan desarrollarse en igualdad de condiciones.

“No es un pleito en contra de los hombres”, sino que se trata de fomentar relaciones basadas en el respeto mutuo, libres de violencia, discriminación y abuso de poder.

Mara Lezama hizo énfasis en la autonomía económica como condición indispensable para que una mujer pueda ejercer su libertad. Sostuvo que muchas veces la dependencia financiera mantiene a miles de mujeres atrapadas en relaciones violentas o en dinámicas familiares donde no pueden tomar decisiones propias.

INDUSTRIA CON PROSPERIDAD. En sintonía con los objetivos de empoderamiento, en la actual administración se ha buscado fortalecer el acceso al empleo formal, el emprendimiento, la capacitación técnica y los apoyos productivos.

De ahí que el turismo continúe siendo un sector que genera prosperidad compartida, a través de una industria que va más allá de ofrecer sol y playa, ya que cuenta, además, con 12 destinos consolidados bajo una campaña que posiciona al Caribe mexicano como “la capital mundial de las vacaciones”, con experiencias para todo tipo de viajeros.

12 Destinos turísticos integran la estrategia de promoción estatal

La gobernadora destacó que el estado apuesta por segmentos como turismo de aventura, wellness, médico, deportivo, rural y comunitario. En ese sentido, subrayó el impulso a Maya Ka’an, proyecto que integra cooperativas y comunidades mayas con experiencias ligadas a la naturaleza, la gastronomía tradicional y la historia de la Guerra de Castas.

“Hoy el turismo rural y comunitario a través de Maya Ka’an es punta de lanza en Quintana Roo y venimos a decirle al mundo eso, aquí en el Tianguis Turístico de Acapulco: todos estos 12 destinos turísticos que somos sol y playa, claro que somos sol y playa, pero también somos mucho más, somos aventura, somos estos eventos extraordinarios en donde la gente viaja para poder participar en un Hyrox o en un maratón”, dijo.

Además, la funcionaria aseguró que el estado de Quintana Roo aprovechará el escaparate del Tianguis para promover infraestructura estratégica, como el Puente Nichupté, cuya inauguración anunció para este fin de semana. La obra busca mejorar la movilidad en Cancún, al conectar la zona hotelera con la ciudad en alrededor de 11 minutos y aliviar la saturación del bulevar Kukulkán.

Lezama sostuvo que el reto principal no es sólo mantener cifras récord de visitantes, sino lograr que el éxito turístico se traduzca en bienestar para la población. Así, recordó que el estado cuenta con 136 mil cuartos de hotel y cuatro aeropuertos internacionales, pero insistió en la necesidad de reducir desigualdades y mejorar servicios públicos.

“Sí, vivo en un gran destino turístico, trabajo en un gran destino turístico, pero quiero vivir con bienestar”, expresó.

Agregó que su administración trabaja en un plan de desarrollo para los próximos 50 años, basado en sostenibilidad, ordenamiento territorial y crecimiento incluyente, donde las comunidades indígenas participen activamente en la derrama económica.

De cara al cierre de su administración en 2027, señaló que uno de los mayores retos ha sido la seguridad pública. Afirmó que su gobierno reporta una reducción de 74 por ciento en homicidios.