Sinaloa participa en Guía Nacional de Experiencias

Sinaloa logró ser incluida como una de las nueve entidades que participarán en la Guía Nacional de Experiencias Turísticas Comunitarias tras una gestión de persistencia con la Secretaría de Turismo (Sectur) federal y también con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), destacó Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de la entidad.

“Desde el año pasado hemos estado tocando puerta con Fonatur, con nuestro director Sebastián Ramírez y la secretaria Josefina Rodríguez para ser parte de uno de los nueve estados de la Guía Nacional de Experiencias de turismo comunitario. Actualmente, ya hay nueve estados y afortunadamente en la inauguración me acaban de dar la noticia que Sinaloa será parte de estos estados que incursionan”, indicó la funcionaria en entrevista con La Razón durante el Tianguis Turístico 2026.

ESTE AÑO estaremos trabajando muy fuerte y haremos una inversión considerable para consolidarnos y fortalecer nuestros pueblos mágicos MIREYA SOSA OSUNA Secretaria de Turismo de Sinaloa



Destacó que, desde el gobierno estatal se impulsa la promoción al 100 por ciento de los pueblos originarios como los yoremes o mayos que se encuentran radicados en la zona norte y centro de la entidad, “principalmente tomamos como modelo piloto a San Miguel Zapotitlán en el municipio de Ahome y Capomos, en El Fuerte”.

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Ahondó en que Sinaloa tiene fortaleza en el turismo de la industria de reuniones, entre los que se incluyen meetings, congresos y eventos; conciertos musicales y actividades deportivas como el Tour de Francia 2025 o el Maratón Internacional de Massachusetts.

Sosa Osuna añadió que la inversión que realiza la entidad en promoción turística ronda entre los 100 y 120 millones de pesos anuales, alrededor del 3.0 por ciento del Impuesto sobre el hospedaje.

“El gobernador nos ha dado la instrucción muy clara y es que se invierte 100 por ciento en promoción turística de acuerdo a lo establecido por el Congreso del estado y así es como lo hemos venido haciendo el día de hoy, dando mucho impulso al tema de promoción turística que engloba, por supuesto, todos los convenios que usemos con tour operadores como Expedia, Price Travel, Despegar, también con las aerolíneas Volaris, VivaAerobus, Aeroméxico”, aseguró.

Asimismo, sostuvo que recientemente se logró una nueva ruta aérea entre el Aeropuerto Internacional de Mazatlán y el de Guadalajara, “que ha tenido un gran éxito” y mencionó que pronto se inaugurará una nueva ruta entre Querétaro y Mazatlán. Y en ese sentido, se tendrá también mayor conexión con las tres sedes mundialistas, porque la entidad busca captar la llegada de visitantes y turistas.

“Con esta ruta Mazatlán-Guadalajara ya estamos conectados con las tres sedes mundialistas y eso nos da mucho gusto, justamente, como antesala ya estamos preparándonos en Sinaloa para que, como sabes, hay un periodo de alrededor de entre seis y siete días entre un juego y otro juego, lo que quiere nuestra Presidenta es democratizar el futbol y que llegue a todo México. Y por supuesto que estamos, por instrucción de nuestro gobernador, con las pilas bien puestas y vamos a estar teniendo varias actividades”, indicó.