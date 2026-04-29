Promoción de la CDMX atrae turismo asiático

La promoción que se realiza en la Ciudad de México para impulsar el turismo ha sido estratégica para atraer visitantes internacionales, en especial de China, cuyos visitantes preferían conocer otras latitudes del país, pero en el último año, el número de se incrementó entre 11 y 15 por ciento, señaló Jennie Shrem Serur, directora general del Instituto de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México.

En 2025, se tuvo un alza de entre 11 y 15 por ciento de nuevos visitantes de China, pero también de países que desde hace 20 años no tenían fuerte presencia en la capital como Argentina; en ese sentido, el trabajo seguirá inclinándose al fortalecimiento de la promoción para posicionar más a la entidad en esos mercados estratégicos, que también incluyen a Italia, Canadá y Brasil.

LAS ESTRATEGIAS que estamos tratando de aterrizar y fomentar es descentralizar el turismo y que se ha concentrado en unas cuantas alcaldías JENNIE SHREMSERUR Directora general de Promoción Turística



“Gracias al trabajo de promoción se posiciona a la Ciudad de México… vamos por buen camino, sobre todo porque hay mercados que nunca habían estado como lo es China o participaciones que hace 20 años no teníamos como Argentina, que sin duda es un mercado emisor con el que tenemos conectividad directa”, agregó la funcionaria en entrevista con La Razón, en el marco del Tianguis Turístico 2026.

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De acuerdo con la directiva, el mercado chino no tenía presencia en la Ciudad de México, pero el año anterior se empezó a observar más la llegada de visitantes provenientes de ese país y aseguró que el incremento tiene relación con acciones diversas que se han impulsado desde 2025.

Destacó que la Ciudad de México participó en el ITB China, Shanghai 2025, una feria de la industria del turismo y viajes, donde se tuvo un “éxito rotundo” porque más de 350 agencias de viajes tuvieron interés por iniciar una relación con la entidad capitalina, y fue a partir de ese momento que se tuvo la idea de promocionar la oferta turística de la ciudad con el lanzamiento de redes sociales que se usan en China.

“Como bien saben, el mercado de Asia no ocupa plataformas tradicionales: Instagram y WhatsApp, sino WeChat, RedNote, y logramos lanzar nuestras redes chinas de la Secretaría de Turismo. Eso nos ayuda a facilitar la comunicación e informar todo lo que estamos desarrollando en la Ciudad de México, eso nos ayuda a posicionarnos”, añadió.

Sostuvo que, sólo de septiembre a la fecha, ya se alcanzaron cinco mil usuarios suscritos a las redes sociales, y con el trabajo, en poco tiempo podrán ver un alza mayor; además, también se impulsó que la guía turística general de la Ciudad de México se tradujera al mandarín, “es fundamental que si el turista quiere o desee venir a una ciudad, tenga la información precisa en el idioma para que pueda sentirse en casa”.

Asimismo, se iniciará un trabajo conjunto con Huawei para posicionar a la entidad a través de tres campañas de promoción: Ciudad de México, corazón grande; la pelota vuelve a casa y Fornite, “son las tres campañas que estamos posicionando ahora en los mercados para que también nos demos a conocer, entre otras acciones, hemos hecho fam trips con medios de comunicación chinos, al igual que agencias de viaje, para que puedan conocer bien el producto”.