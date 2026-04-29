Ternium invierte 4 mil mdd en acería en Nuevo Léon; apunta a sustituir importaciones de acero

La empresa Ternium desarrolla una nueva acería en Nuevo León con una inversión de 4 mil millones de dólares para incrementar la producción de aceros de alta especialización, lo que contribuirá a reducir la dependencia de importaciones, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Agradecí al equipo de Ternium por la inversión de 4 mil millones de dólares que están haciendo en Nuevo León para aumentar la producción de aceros sofisticados en México”, señaló el secretario a través de X.

Agradecí al equipo de Ternium por la inversión de 4 mil millones de dólares que están haciendo en Nuevo Léon para aumentar la producción de aceros sofisticados en México. 🇲🇽🇲🇽🇲🇽 pic.twitter.com/kA4R0KOO1L — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 28, 2026

Durante un recorrido por el proyecto, el funcionario destacó que esta inversión forma parte de la estrategia del país para fortalecer la industria nacional mediante la sustitución de importaciones y el impulso a la producción local de insumos clave.

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“México a lo que va es a importar menos y a producir más, y el objetivo estratégico de nuestro país es ese, apoyar a las empresas que están invirtiendo acá, reducir las importaciones”, afirmó el titular de la Secretaría de Economía (SE).

En este sentido, subrayó que el proyecto no solo incrementará la capacidad productiva del país, sino que también permitirá atender la demanda interna de acero con producción nacional, disminuyendo la necesidad de recurrir a mercados externos.

El funcionario calificó la inversión como “estratégica”, al considerar que impulsará la producción de insumos clave para sectores como el automotriz y, en el futuro, el aeronáutico, industrias que requieren materiales de mayor valor agregado y especialización.

Además, señaló que la planta contempla el arranque de operaciones hacia enero de 2027, lo que marcará un paso relevante en el fortalecimiento de la infraestructura industrial del país y en la consolidación de cadenas de suministro más robustas dentro del territorio nacional.

Asimismo, también destacó que ya se observan avances en la reducción de importaciones de productos que pueden fabricarse en México, tendencia que, dijo, se verá reforzada con inversiones de gran escala como la de Ternium.

De igual forma, reiteró que el gobierno federal mantendrá su respaldo a las empresas que invierten en México, con el objetivo de fortalecer la producción nacional, generar mayor valor agregado en la economía y reducir la dependencia de mercados externos.

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MSL