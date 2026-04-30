Acuerda gobierno con siderúrgicas comprar sólo acero nacional

En el marco del Plan México, implementado para fortalecer las cadenas de suministro dentro del país, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la firma del “Acuerdo histórico para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana”, para que desde el Gobierno federal se priorice la compra y el uso del acero hecho dentro del territorio nacional, con lo cual además se espera abonar a reducir las compras que se hacen al extranjero.

Durante su conferencia matutina, dedicada exclusivamente a este tema, la mandataria federal calificó la firma de este convenio como histórica y aseguró que llevará a una mejora en las condiciones del país.

“El objetivo, como saben, es el Plan México. El Plan México tiene el objetivo de fortalecer la producción nacional y fortalecer las cadenas de suministro dentro de nuestra economía, de nuestro mercado interno. Es esencialmente que lo que compra el gobierno con relación al acero, sea acero mexicano o producido en México”, dijo.

El cumplimiento de este acuerdo será vigilado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de la titular Raquel Buenrostro, para que cada parte cumpla con lo comprometido.

“Ella está aquí porque ella va a ser la garantía de que todo se haga, no sólo de acuerdo a la ley, sino que realmente se cumpla lo que nos estamos comprometiendo aquí… Raquel va a ser la guardiana de que el acuerdo se cumpla”, declaró.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó que a partir del 6 de abril del 2026 se aplicará un arancel de 50 por ciento a artículos fabricados total o casi total con acero ı Foto: Cuartoscuro

Este convenio fue suscrito por tres cámaras empresariales: la Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero), la Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) y la Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), junto a 19 instituciones gubernamentales.

Buenrostro Sánchez explicó que el objetivo es desarrollar los mecanismos para garantizar la industrialización del país, en apego al Plan México, con lo que también se espera un mayor fomento al empleo y el crecimiento económico.

El acuerdo tiene tres componentes, donde el primero tiene que ver con las contrataciones públicas por medio de una coordinación entre todas las instituciones públicas y privadas, para garantizar abasto, calidad, precios justos y por lo tanto fomento de la industria. A la vez, contempla incentivos para promover este tipo de contrataciones en donde, además, se buscará un diálogo tanto de la industria del acero como la de construcción.

El segundo eje es acerca de la política industrial, en donde se “defenderán” las prácticas leales, promoción de proveedores y una estrategia para sustituir las compras que se hacen al extranjero.

El tercer eje es el de financiamiento, con el cual se consideran incentivos para que proyectos de infraestructura incorporen acero mexicano.

El compromiso del sector privado siderúrgico es el de garantizar productos de calidad, asegurar el abasto y entregas oportunas y ofrecer precios competitivos en condiciones de mercado. En tanto, el sector de la construcción se comprometió a impulsar una mayor incorporación del acero nacional en proyectos de infraestructura pública.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, subrayó que esta industria juega un papel relevante para abonar a la autonomía del país e incluso la seguridad de la cadena productiva, por lo que a partir de ahora, desde el Gobierno haya una conciencia de que “no nada más el precio, importa mucho dónde se hace”.

“Prioridad, trabajadores de AHMSA”

› Por Yulia Bonilla

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo remarcó que desde el Gobierno se ha insistido ante el Poder Judicial que priorice una resolución favorable para los trabajadores en el caso de Altos Hornos de México (AHMSA), empresa siderúrgica envuelta en un conflicto de desfalco y corrupción que la llevó a un concurso mercantil que hasta ahora no ha alcanzado una conclusión.

Ante inquietudes sobre traer un nuevo proyecto para el impulso de la industria del acero en México cuando el caso de AHMSA no se ha resuelto, la mandataria comentó que éste es un caso particular y hay un proceso que no ha cerrado al respecto.

“Bueno, AHMSA tiene su historia particular, ahí hay una historia de corrupción y al final, que llevó todo eso al cierre de la empresa. Ese caso está en juicio todavía”, dijo.

Comentó que desde la administración federal se ha pedido a la jueza a cargo que se procure que los trabajadores afectados alcancen una liquidación justa conforme a la ley.

“Se fue a concurso mercantil y en ese proceso está de juicio. ¿Qué le hemos dicho nosotros a la jueza que lleva este caso? Que primero van los trabajadores, que en cualquier decisión que vaya a tomar, los trabajadores tienen que ser liquidados conforme a la ley”, declaró, y manifestó interés en que AHMSA se conserve y que la región de Monclova resurja en la industria.

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo ı Foto: Cuartoscuro

“Nos interesa mucho que AHMSA se conserve, es decir, que los trabajos que haya en Monclova y todo lo que significa esta industria pueda nuevamente prosperar. Eso es lo que nosotros hemos dicho al Poder Judicial, en la resolución que vayan a tomar de acuerdo al concurso mercantil que establecieron”, dijo.

Afirmó que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se ha mantenido al tanto de los trabajadores y así seguirá en tanto se alcanza una resolución sobre la empresa, para lo cual se estima que aún transcurran entre uno y dos meses.