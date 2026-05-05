Promueven el buen consumo en Mundial 2026

Montserrat Alonso, coordinadora de la CIVL, en el Tianguis Turístico en Acapulco, la semana pasada.

ORGANIZACIONES DEL SECTOR privado y el el Fondo Mixto de Promoción Turística (FMPT) de la Ciudad de México firmaron una carta intención para informar e implementar acciones en restaurantes y bares que promuevan el consumo responsable de alcohol en la entidad en el marco del Mundial de Futbol de la Ciudad de México y la llegada estimada de 5.5 millones de turistas.

En el marco del Tianguis Turístico 2026, la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVL), que integra a 11 empresas importadoras y distribuidoras, en conjunto con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco CDMX), y el FMPT iniciaron la iniciativa “Buena Copa” para poner en marcha un decálogo de buenas prácticas.

El Tip: la iniciativa sólo ocurre en la CDMX hasta ahora, pero está prevista la colaboración de más comisiones como la Canirac y la Canaco, detalló Montserrat Alonso.

“Buscamos promover el consumo responsable. Esto está alineado ya a varios iniciativas internacionales. Específicamente, en México, quisimos llamarlo el buen copismo por aquello de que nosotros no queremos ser un persona mala copa. No hay nadie que quiera ser un mala copa… Promover el consumo responsable, que la gente consuma conscientemente, de manera segura y con ello pues buscar una forma de implementar una nueva forma de celebrar”, indicó Montserrat Alonso, coordinadora de asuntos públicos de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores, en entrevista con La Razón.

Entre las acciones que buscan ser promovidas en bares y restaurantes es realizar un protocolo de hidratación, es decir, por cada bebida alcohólica que sea servida, sin costo debe ser ofrecido un vaso de agua; además, se brindará información para que las personas sepan que sin importar la bebida, la cantidad de alcohol es la misma.

Asimismo, que haya información gráfica y protocolos que garanticen que hay espacios de convivencia seguros, y “un impacto y conciencia social”.