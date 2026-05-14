Comercio de camiones se desploma más de 21%

LA PRODUCCIÓN y la exportación de vehículos pesados se desplomaron entre enero y abril más de 21 por ciento a tasa anual; se fabricaron 11 mil 566 automotores menos y la cantidad de exportaciones cayó en nueve mil 180 unidades, pese a la contracción, Estados Unidos se ubicó como el principal destino con 92.4 por ciento del total, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En los primeros cuatro meses del año, la producción total de vehículos pesados se ubicó en 41 mil 71, es decir, una contracción de 21.97 por ciento, luego de que en el mismo lapso del 2025 se fabricaron 52 mil 637 automotores.

El Tip: Al menudeo, las 13 empresas que conforman el registro reportaron 161 unidades menos vendidas, respecto a marzo.

“Durante los meses de enero a abril de 2026, se produjeron 41 mil 71 unidades pesadas, lo que representó una variación de -22.0 por ciento, respecto al mismo lapso de 2025. Los vehículos de carga representaron 97.7 por ciento del total de unidades producidas durante el periodo de enero a abril de 2026, mientras que el resto correspondió a la fabricación de autobuses para pasajeros”, indicó el Inegi.

Las marcas que registraron desplomes en su producción fueron Foton, con 46.6 por ciento; Kenworth, 49.3 por ciento; Mercedes Benz Autobuses, 59 por ciento; Freightliner, 15.7 por ciento; International, 24.6 por ciento y Volvo Buses, 6.2 por ciento.

Mientras que las marcas que tuvieron un alza en su producción, en el periodo de referencia, fueron Dina, con 388.9 por ciento; Hino, 118.7 por ciento; Isuzu, 45.1 por ciento; Volkswagen Camiones y Autobuses, 75.8 por ciento.

Sobre la colocación de unidades en el mercado externo, se enviaron 33 mil 592 automotores, un descenso de 21.46 por ciento respecto al mismo periodo del 2025, cuando se vendieron 42 mil 772 vehículos pesados.

Por su parte, las marcas que registraron un desplome en la exportación de unidades pesadas fueron Freightliner, con 14 por ciento; International, 31.6 por ciento; Kenworth, 63.2 por ciento y Volvo Buses, 100 por ciento. Mientras que Dina, Hino, MAN y Volkswagen Camiones y Autobuses se mantuvieron sin variación entre enero y abril pasado.