Inicia operación central de la CFE

CON EL OBJETIVO de atender la demanda de energía eléctrica de más de 1.53 millones de habitantes de Mérida, Yucatán, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que ya entró en operación comercial la Central de Ciclo Combinado (CCC) Elvia Carrillo Puerto ubicada en Mérida, Yucatán; además, su puesta en marcha es un paso más para “apuntalar” la transición energética que impulsa el Gobierno de México.

“Esta central de la CFE evita la producción de 1.49 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, lo que equivale a retirar aproximadamente 319 mil automóviles de circulación”, acotó la empresa pública del Estado.

Indicó que la CCC cuenta con dos subestaciones eléctricas en niveles de tensión de 115 mil y 230 mil voltios, respectivamente; cuenta con una capacidad instalada de 499 megavatios, se localiza en el predio de la Central Termoeléctrica Mérida y su construcción se inició en 2022.

La edificación formó parte de los proyectos estratégicos de generación para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y asegurar el suministro de energía eléctrica en Yucatán con la visión de Emilia Calleja Alor, directora general de la CFE.

4 centrales de este tipo están previstas a construir en 2026

“Para su ejecución, se requirió el desarrollo del diseño e ingeniería, el suministro de equipos y materiales, la construcción e instalación de la infraestructura, la realización de pruebas y todas las actividades necesarias para lograr una puesta en operación comercial segura, confiable y eficiente, en estricto cumplimiento de los requerimientos establecidos por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace)”, indicó en un comunicado la compañía estatal.

Destacó que para su construcción se utilizó tecnología de punta, pero hubo un compromiso de protección al medioambiente, a través del equilibrio ecológico y la preservación de los mantos acuíferos; incluso para su funcionamiento se hace uso de gas natural, combustible limpio, y es un paso más para avanzar en la transición energética que ha impulsado Luz Elena González, titular de la Secretaría de Energía.