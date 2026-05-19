Alza en pólizas pone en desventaja a asegurados

Tras los cambios en la Ley de Ingresos 2026 de no permitir que las compañías de seguros puedan acreditar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), las personas aseguradas ahora enfrentan alzas en el costo de pólizas, pero también limitaciones en la cobertura, incrementos en el deducible y coaseguro, o incluso al no poder pagar salen del sistema privado de salud y se trasladan al público, señalaron especialistas.

Un efecto es el hecho de que muchos de los asegurados realicen un downgrade de su cobertura; es decir, por decisión propia suban el deducible que tienen que pagar ante un siniestro y así su prima se reduce o bien deciden dejar de pagar su seguro y recurrir al sistema de salud pública.

El Dato: Las compañías enfrentan una demanda de atención médica relacionada con padecimientos de alta incidencia, como cánceres y tumores. En 2025 pagaron 24.4 mil mdp.

“Esto significa que justo cuando más se necesita la protección, hay menos personas y familias con acceso real”, indicó a La Razón Sebastián Jiménez-Bonnet, cofundador & CPO de Sofía.

TE RECOMENDAMOS: Con políticas públicas México quiere eliminar el trabajo infantil

El especialista destacó que otro impacto se observa en la pérdida de confianza que hay sobre el producto cuando el costo se incrementa, en especial, cuando las personas aseguradas tienen que lidiar con deducibles y coaseguros altos, procesos de reembolso lentos o exclusiones que no entendieron al contratar la póliza, “el seguro deja de cumplir su promesa de tranquilidad”.

“Nuestro estudio ‘El despertar de la salud empresarial como valor central’, lo confirma: más de dos tercios de los empleados con seguro consideran que su póliza falla justo en los momentos en que debería brindar tranquilidad y 68 por ciento rechaza las sorpresas en su cobertura, como pagos de última hora, siniestros no cubiertos o recargos en tarifas”, indicó Jiménez-Bonnet.

Siniestros Directos ı Foto: Especial

Agregó también que, entre otros efectos está la presión de toda la cadena, en donde las aseguradoras “renegocian” tarifas con los hospitales, éstos ajustan sus costos y también las empresas “reevalúan sus paquetes de beneficios” a través de alternativas, pero sin “sacrificar” las coberturas para los asegurados.

Asimismo, cuando se modificó la Ley de Ingresos 2026, el Gobierno federal con la intención de mitigar el impacto a las aseguradoras otorgó un estímulo fiscal para que todas aquellas compañías que acreditaron el IVA hasta el 31 de diciembre de 2024 no presentaran declaraciones complementarias para pagarlo, pero sólo si se comprometían a pagar todo el impuesto de 2025, “se daba un plazo de 12 parcialidades siempre que la última parcialidad se pagara antes del 15 de diciembre del 2026”, indicó Roberto Iván Colín Mosqueda, integrante de la comisión técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México.

19 por ciento más pagaron aseguradoras por accidentes

Incluso, hubo un consenso y acercamiento entre autoridades y el gremio asegurador “¿para qué? Buscar que no hubiera un efecto al alza en las pólizas, en su mayoría, supuestamente, había un acuerdo de no impactar considerablemente las pólizas; sin embargo, estamos viendo que sí se ha dado un impacto, las aseguradoras sí han incrementado las pólizas”.

Destacó que hay algunas aseguradoras que han tenido un alza en sus pólizas, otras para no tener un incremento “sustancial” en el monto de las primas han disminuido sus coberturas o bien aumentan el deducible o el coaseguro.

“Al momento del impacto, el asegurado tiene que pagar una suma mayor, un importe mayor. Podemos ver esas variantes: hay quienes te suben la póliza y otras que te limitan la cobertura para no impactar el monto de la prima. Hay otras que te aumentan el costo del deducible o del coaseguro, entonces sí vemos un impacto; hay que revisar las pólizas, pero sí van a tener un impacto en el costo”, dijo Colín.