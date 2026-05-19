Inflación alimenticia rebasa a la general; se ubica en 8.29% anual durante mayo

En lo que va de mayo, la inflación alimentaria incrementó 8.29 por ciento a tasa anual, lo que significó un impacto directo para las familias vulnerables, principalmente, del sector rural, advirtió la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), al afirmar que dado el contexto, el Programa contra la Inflación y la Carestía (Pacic) impulsado por el Gobierno federal, resulta insuficiente, ya que abarca sólo 24 productos.

En entrevista con La Razón, Cuauhtémoc Rivera, presidente del organismo comercial, insistió en que el Pacic es un programa que no cuenta con el músculo para contener los precios.

El Dato: ENTRE los artículos que la Anpec contempla en la canasta básica y que no se encuentran en el Pacic, destacan el aguacate, el refresco, dulces, cerveza y las lentejas.

“Debemos reconocer que el Pacic, como tal, ha sido un programa que no ha tenido el músculo necesario ni la efectividad necesaria para contener la carencia y la inflación en el país. (…) El programa que pretende ofrecer una canasta básica de 24 productos a 910 pesos no baja al mercado porque, para empezar, nada más Inegi reporta 50 productos, el doble de lo se busca el país”, indicó.

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Apuntó que los 24 artículos que contempla el Pacic alcanzan un precio de 910 pesos; sin embargo, la canasta, monitoreada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), contempla 50 productos, mientras que la Anpec abarca hasta 44 artículos considerados como elementales para cumplir los requerimientos alimenticios básicos de una persona, artículos que llegan a un costo de dos mil 100 pesos en promedio.

“Primero, habría que repensar la canasta como tal, o sea, ¿por qué esos 24 productos? Hay que cotejar la canasta que propone Pacic con la que se monitorea por el Inegi y por nosotros, por la Anpec, porque en realidad lo que tenemos que ver es que sea una propuesta, un apoyo, un paquete de alimentos que realmente la gente demande”, refirió el dirigente de la Anpec.

3.14 por ciento incrementó a tasa mensual el papel higiénico

Aunado al costo, explicó, otro punto relevante que es necesario abordar para que funcione este programa gubernamental es la accesibilidad de los productos que toma en cuenta, ya que la mayoría de éstos son expendidos en centros comerciales, lo que impide su adquisición por parte de la población que más lo requiere.

“Estamos hablando de que se vende y se necesita vender fundamentalmente en el canal moderno. En supermercados, y este programa está dirigido a la ciudadanía de a pie, a los que no van a los supermercados. Es decir, no van porque no quieren endrogarse, no comprar cosas que no debiera comprar, no caer en la tentación de compras indebidas por impulso”, compartió el presidente de la Asociación.

Desglosados y con datos propios, la asociación informó que los artículos con mayor incremento en su comparativa mensual fueron el chile poblano, que repuntó 15.47 por ciento, para alcanzar 82.42 pesos por kilogramo, así como la papa, con aumento de 13.22 por ciento y colocarse en 43.13 pesos por kilogramo; de igual forma la sal de mesa tuvo un aumento de 6.42 por ciento a tasa mensual, para costar en mayo 24.88

pesos por kilo.

En contraparte, los artículos que mostraron un mayor descenso en su comparativa mensual fueron el limón, que se contrajo 3.79 por ciento para llegar a un costo de 42.03 pesos por kilogramo, de igual forma la cebolla, que mostró una baja de 3.46 por ciento y fue vendida en 25.40 pesos el kilo; así como el atún, con una disminución de 3.44 por ciento, para llegar a un costo de 24.50 pesos.

Para los estados que mayor aumento mostraron en su cotejo mensual para la adquisición de la canasta básica alimentaria, se encuentra en primer sitio Sonora, con un incremento de 5.78 por ciento, seguido de Baja California Sur, con un aumento de 5.70 por ciento; Veracruz, con 4.93 por ciento; Hidalgo, con 3.70 por ciento, y Campeche, con un repunte de 3.53 por ciento.

4.15 por ciento aumentó en mayo la pasta para sopas

MUNDIAL, ESPASMO DE CONSUMO. Por otra parte, Cuauhtémoc Rivera, añadió que durante el próximo inicio del Mundial de Futbol 2026, en el que la Ciudad de México es sede, espera que se logre mover la economía mexicana, ya que lo que va a pasar es un espasmo de consumo.

“Que el Mundial finalmente logre mover la economía mexicana, pues lo que va a generar es un espasmo de consumo; es decir, van a venir miles de visitantes, van a gastar en hoteles, en restaurantes, en comidas, en souvenirs, en lo que tú buscas. Va a haber 60 mil millones de pesos en mercados adicionales”, compartió.

Señaló que la derrama será motivada “porque somos un país futbolero”, sin embargo, el mayor gasto ocurrirá en restaurantes o sitios donde sean transmitidos los partidos mundiales, motivado por los altos costos de los boletos para asistir a las justas deportivas.

El Tip: El jitomate se encareció por una menor producción, una alta demanda de exportación y altos costos logísticos.

El directivo de la Anpec advirtió que después del Mundial “viene la cruda”, por los gastos fuera de presupuesto que pudieran realizarse en estos eventos, incentivado por la facilidad en el pago con tarjetas de crédito.

Y agregó que la campaña presentada la semana pasada “El cigarro pirata no vale la pena”, que busca desincentivar la venta de cajetillas de tabaco clonadas en el comercio en pequeño, progresa de manera favorable, lo que representa un avance en el contexto de la próxima visita de turistas internacionales por motivo del Mundial de Futbol.