“No tenemos prisa”, dice SE sobre la revisión del T-MEC

En la próxima revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Gobierno mexicano no tiene prisa, afirmó el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón; sin embargo, “tampoco podemos arrastrar los pies, porque el no avanzar podría generar mucha incertidumbre”, admitió.

En una atención que hizo a medios, el funcionario federal adelantó que las conversaciones formales con el gobierno estadounidense se realizarán, una primera ronda, del miércoles 27 de mayo al viernes 29 de mayo; posteriormente, una delegación mexicana acudirá a Washington D.C., dijo el secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón.

El Dato: En un primer momento, autoridades estiman que, las reuniones del tratado se harán de manera bilateral y posteriormente de forma trilateral, sin alguna fecha fija.

“Nosotros no tenemos prisa, pero tampoco podemos arrastrar los pies, porque el no avanzar podría generar mucha incertidumbre. Entonces, nosotros planteamos que hubiese conversaciones formales antes del 1 de julio, planteamos que es muy importante que tengamos claro qué quiere cada país antes de esa fecha y avanzar en lo que nos puede unir o una visión común”, agregó en conferencia de prensa.

El funcionario destacó que, pese a las conversaciones previas que se ha tenido con el equipo estadounidense, México planteará inquietudes sobre reglas de origen y eliminar la dependencia que se tiene de Asia, por ejemplo, en farmacéuticos o en la creación de principios activos (API).

“Por ejemplo, farmacéuticos tenemos dependencias de arriba del 80 por ciento. API no las hacemos en México, ellos tampoco. Entonces, pues estás hablando de un mercado de 1.4 trillones de dólares en donde los dos países tenemos una dependencia casi del 90 por ciento, qué diferencia podría haber entre nosotros respecto a ese punto. Más bien lo que necesitamos hacer es ponernos a trabajar para producir una parte en México y otra en Estados Unidos, de manera que reduzcamos sensiblemente esa dependencia”, agregó.

23.21 por ciento, el aumento de las exportaciones a Canadá

Sobre las reglas de origen, mencionó, que debe haber una “coherencia en las reglas de origen”, es decir, ¿por qué México sí tiene reglas estrictas y los otros países que exportan hacia Estados Unidos no?

El funcionario reiteró, que la intención del gobierno estadounidense parece ser clara, un nuevo sistema comercial que se basará en aranceles y más reglas de origen, y en ese sentido, se buscará tener la mejor condición “en razón de un argumento: la integración de las dos economías”.

Sostuvo que, las conversaciones serán complejas y difíciles, pero es necesario que se realicen ya porque conviene a ambos países; destacó que posiblemente la revisión no concluya pronto, porque no sólo se ven temas de aranceles, sino que se incluyen otros temas de relevancia para ambos países. “No estoy previendo que tengamos una conclusión fastrack, sino que nos va a tomar algunas semanas. Vamos a ver, lo sabremos quizás hacia el fin de la semana. Vamos a ver”, puntualizó.

En otro sentido, el Consejo Coordinador Empresarial recordó que si no se alcanzan un acuerdo con los socios del T-MEC este 2026 y que estará vigente hacia 2036, pero con revisiones anuales, señaló Sergio Gómez Lora, representante de la Oficina del CCE en Washington.

“Pase lo que pase, habrá T-MEC hasta el 2036, si no se renueva en 2026, se puede renovar en cualquier momento de los próximos 16 años. Va a haber revisiones anuales, pero no debe renovarse durante la revisión anual…”, dijo.