Población ocupada aumenta; informalidad laboral es la causa

En abril, la Población Ocupada (PO) registró un incremento a tasa anual de 704 mil 051 personas y mensual de 448 mil 146 trabajadores; no obstante, el crecimiento en ambos casos fue ocasionado por un aumento en la informalidad laboral, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el mes de referencia, la PO se situó en 60 millones 600 mil 32 personas, mientras que en abril de 2025 fueron 59 millones 895 mil 981, es decir, en un año se tuvo un crecimiento de 1.17 por ciento o 704 mil 051 trabajadores más.

“Según sexo, la ocupación de mujeres fue de 24 millones 798 mil 162 y la de hombres, de 35 millones 801 mil 870, un alza anual en ellas de 494 mil y en ellos, de 210 mil”, indicó el Inegi.

Respecto de la comparación mensual, en marzo de este año hubo 60 millones 151 mil 886 personas ocupadas, un mes después, se registró un alza de 448 mil 146 trabajadores o 0.7 por ciento.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en abril 2026, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 62.1 millones.



Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes:



▪️59.1% participación económica

▪️2.5%… pic.twitter.com/xwCAnXJYKu — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 28, 2026

De acuerdo con la ENOE, en el mes de referencia, la PO en la informalidad se ubicó en 33.4 millones de personas, es decir, un aumento de 700 mil personas respecto al mismo mes de 2025 y de 400 mil trabajadores en la comparación con marzo pasado y la Tasa de Informalidad Laboral se ubicó en 55.2 por ciento.

Asimismo, de forma desagregada, la población que se ocupó en el sector informal, en abril, fue de 18.4 millones de personas y significó 30.4 por ciento de la Población Ocupada total, también la Tasa de Ocupación en el Sector Informal registró un incremento de 1.4 puntos porcentuales respecto de la que se tuvo en abril del año pasado y de 1.0 punto porcentual de la de marzo de este año.

Por su parte, Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, destacó que la población ocupada en la formalidad tuvo un crecimiento anual de 0.04 por ciento, mientras que la población ocupada en la informalidad registró un crecimiento anual de 2.12 por ciento, lo que muestra que el mercado laboral mexicano continúa con un deterioro y que va en línea con el estancamiento económico que hay en el país.

6. La población ocupada en la formalidad registra un crecimiento anual de 0.04%, en tanto que la población informal registró un crecimiento anual de 2.12%. Con esto, el empleo informal registra trece meses consecutivos de crecimiento anual. pic.twitter.com/tiL7VxvKqE — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) May 28, 2026

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LMCT