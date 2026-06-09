Canal Once transmitirá Once Inicial Mundialista, una mirada diferente al Mundial

Un aspecto de las instalaciones de Canal Once.

Canal Once presentó “Once Inicial Mundialista”, un espacio especial que, del 11 al 19 de junio, a las 20:00 horas, transmitirá el lado cultural, histórico y humano de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

El programa ofrecerá un recorrido por los países participantes de la justa deportiva, a través de historias, tradiciones, expresiones artísticas y gastronomía, mostrando la riqueza y diversidad que convierten al futbol en un fenómeno capaz de unir a millones de personas en todo el mundo.

En cada emisión, “Once Inicial Mundialista” compartirá con la audiencia datos curiosos, relatos memorables y aspectos culturales que reflejan la identidad de las naciones que forman parte de esta celebración deportiva internacional.

“Once Inicial Mundialista” combinará información, contexto y entretenimiento para acercar al público a las historias que hacen del futbol un auténtico punto de encuentro entre culturas.

cehr