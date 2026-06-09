En el marco del Mundial

Canal Once transmitirá Once Inicial Mundialista, una mirada diferente al Mundial

Historias, cultura y gastronomía para descubrir el mundo a través del futbol, del 11 al 19 de junio, a las 20:00 horas

Un aspecto de las instalaciones de Canal Once.
Un aspecto de las instalaciones de Canal Once. Foto: Cuartoscuro
Por:
La Razón Online

Canal Once presentó “Once Inicial Mundialista”, un espacio especial que, del 11 al 19 de junio, a las 20:00 horas, transmitirá el lado cultural, histórico y humano de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

El programa ofrecerá un recorrido por los países participantes de la justa deportiva, a través de historias, tradiciones, expresiones artísticas y gastronomía, mostrando la riqueza y diversidad que convierten al futbol en un fenómeno capaz de unir a millones de personas en todo el mundo.

En cada emisión, “Once Inicial Mundialista” compartirá con la audiencia datos curiosos, relatos memorables y aspectos culturales que reflejan la identidad de las naciones que forman parte de esta celebración deportiva internacional.

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Once Inicial Mundialista” combinará información, contexto y entretenimiento para acercar al público a las historias que hacen del futbol un auténtico punto de encuentro entre culturas.

cehr

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