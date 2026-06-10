¿Abrirá el SAT durante la inauguración del Mundial 2026? Esto sabemos

Oficinas del SAT sobre la avenida Hidalgo, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) señaló que sólo la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente 4, ubicada en la alcaldía Xochimilco, permanecerá cerrada durante la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 y reanudará operaciones el viernes 12 de junio; mientras que el resto de las oficinas de atención al contribuyente, módulos de servicios tributarios y sus oficinas centrales operarán con normalidad a través de las citas programadas en horario habitual.

El organismo destacó que las citas que se tenían programadas para el 11 de junio en esa unidad que permanecerá cerrada serán reprogramadas , y que la disposición responde a lo que señala el “Decreto por el que se establecen diversas medidas administrativas en el marco de la celebración de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Ciudad de México” que se publicó el martes en el Diario Oficial de la Federación.

“Únicamente la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente del Distrito Federal 4 Sur, ubicada en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, permanecerá cerrada y reanudará sus labores el viernes 12 de junio, por lo que las citas que se tenían agendadas para mañana en estas oficinas serán reprogramadas vía correo”, indicó en un comunicado.

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Y en caso de que las personas tengan alguna duda o requieren más información podrán comunicarse desde cualquier parte de México al teléfono 55 62 72 27 28 en un horario de 09:00 a 18:00 horas; o a través del Chat uno a uno en su página web: chat.sat.gob.mx.

SAT, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

Decreto de ‘home office’, por inauguración del Mundial

El pasado 9 de junio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el Decreto tiene la finalidad de que trabajadores y estudiantes realicen sus labores desde sus hogares para que el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial de Futbol no haya incidentes.

“En qué sentido está este Decreto para que se pueda llevar (la inauguración), de manera que no haya tráfico, que no haya problemas el día del Mundial, de la inauguración del mundial”, agregó.

El documento consideró que las dependencias del sector público federal que tengan oficinas en la Ciudad de México privilegien el uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación para realizar trabajo a distancia y teletrabajo. Además, exhortó al sector privado y social a que se adopte el mecanismo de trabajo a distancia, pero en actividades administrativas no esenciales. Y en el sector educativo, se suspenderán las clases en todos los niveles, e incluyen a escuelas privadas y públicas que tengan instalaciones en la Ciudad de México.

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cehr