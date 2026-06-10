¿En dónde hay suspensión de labores el 11 de junio 2026?

El martes la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo informó durante la conferencia de prensa matutina que se cancelarían las clases el jueves 11 de junio; además, dijo que las labores presenciales en los trabajos quedaban canceladas en la capital.

El pasado 9 de junio la Presidenta informó que se había publicado un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se indica que; debido a los eventos relacionados con la inauguración de la Copa Mundial de Futbol, se suspenderían labores en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

De acuerdo con lo establecido con el decreto, se deberá optar por la opción de teletrabajo, trabajo a distancia o flexibilidad con la finalidad de “contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público.”

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Conferencia de prensa matutina. Martes 09 de junio 2026 https://t.co/dlWlVIt2eQ — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 9, 2026

¿Qué lugares suspenden labores el 11 de junio?

Por medio de un video, la consejera jurídica del Gobierno, Luisa María Alcalde Luján informó que el decreto publicado en el DOF es aplicable para todas las personas que residen y trabajan en la CDMX, debido a que el partido inaugural se realizará en la capital.

El decreto establece que “las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán privilegiar el uso de tecnologías de la información y comunicación”, siempre y cuando se garantice el desempeño de las funciones sustantivas y administrativas.

Alcalde Luján apuntó que las actividades administrativas que no son escenciales deben realizarse con teletrabajo, trabajo a distancia o flexibilidad; y que las clases quedaron suspendidas en todos los niveles educativos que sean dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la CDMX.

Las dependencias del Sector Público Federal deberán privilegiar el uso de las tecnologías para tener trabajo a distancia en las oficinas del sector público que se encuentren en la capital.

En cuanto al sector privado y social, exhortaron a que adopten el teletrabajo en actividades administrativas que no sean escenciales, por lo que los empleadores deberán orientar cómo es que se aplicarán estas medidas.

Esta suspensión de labores no es aplicable para las actividades de servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención a desastes; tampoco se aplica a funciones de seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana o las que sean indispensables para la preservación del orden público.

Decreto DOF sobre la suspensión de labores y clases del 11 de junio del 2026 ı Foto: Captura de pantalla

Pese a que el decreto señala que esta medida es aplicable en la Ciudad de México, algunas dependencias en otras entidades anunciaron que se tomarían las medidas anunciadas por la Presidenta.

Los estados en los que se anunció la reducción de actividades por la inauguración de la Copa Mundial de Futbol son:

Jalisco

Chiapas

Michoacán

Veracruz

Zacatecas

Hidalgo

Tamaulipas

Campeche

Estados de México

#Aviso 📢



El próximo 11 de junio, por disposición oficial nacional, la SETRAN suspenderá actividades y retomará labores el 12 de junio. pic.twitter.com/y58d1uh2oJ — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) June 9, 2026

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