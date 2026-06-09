UNAM suspenderá actividades el 11 de junio por la inauguración del Mundial

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó este lunes que suspenderá sus actividades académicas y administrativas el próximo jueves 11 de junio, con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un comunicado, la máxima casa de estudios especificó que dicha determinación obedece a temas de logística estudiantil, por lo que la suspensión solo aplicará para el día de la inauguración del evento.

Asimismo, afirmó que la situación se tomó considerando que, al momento, sus ciclos escolares concluyeron en buena parte de sus planteles.

“Considerando que los ciclos escolares, semestral y anual, han concluido y que en las entidades académicas existe una disminución significativa en la afluencia, de manera excepcional y sin que siente precedente alguno, se determina la suspensión de actividades exclusivamente para esa jornada”, puntualizó la UNAM.

De esta forma, la UNAM busca mitigar todo tipo de complicaciones en materia de movilidad, sobre todo para su población estudiantil que aún se mantiene activa durante los últimos días de su plan semestral, el cual concluye el 12 de junio.

La UNAM informa que el jueves 11 de junio se suspenderán actividades, de manera excepcional y sólo durante esa jornada, debido a las afectaciones severas a la movilidad previstas ante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el juego inaugural en el Estadio Ciudad de… pic.twitter.com/YAVmYMbzBy — UNAM (@UNAM_MX) June 9, 2026

CDMX suspende clases por inauguración del Mundial

El pasado 1 de junio, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la suspensión de clases de la Ciudad de México el jueves 11 de junio con motivo de la inauguración del Mundial, con el partido entre la Selección Mexicana contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

“El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que el día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio, no habrá clases en los niveles de educación básica y media superior”, informó la mandataria capitalina.

La suspensión de actividades escolares fue autorizada únicamente para la Ciudad de México, por lo que sí habrá clases en las otras 31 entidades del país el 11 de junio.

Por otro lado, la Clara Brugada pidió a instituciones y empresas facilitar a empleados el trabajo remoto el día de la inauguración, aunque enfatizó que esto será voluntario. Algunas, afirmó, sí aceptaron la invitación.

“Se hizo la convocatoria para que, de manera voluntaria, las cámaras empresariales, los empresarios, puedan utilizar otro tipo de formas para trabajar ese día sin que se tengan que trasladar”, explicó.

¡No habrá clases el 11 de junio! Suspenden actividades escolares en CDMX por inauguración del Mundial



La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que el 11 de junio no habrá clases en la Ciudad de México debido a la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026.



Señaló que la… pic.twitter.com/2uTUs0aqcm — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 1, 2026

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Con información de Fernanda Rangel.

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