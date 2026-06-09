Estos son los estados que suspenden clases por inauguración del Mundial 2026

Este martes la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo informó durante la conferencia de prensa matutina que se emitiría un decreto para que se suspendieran las clases en todos los niveles educativos de la CDMX.
Previamente la Presidenta habría informado que se estaba analizando brindar facilidades para trabajadores y estudiantes de las entidades que serán sedes mundialistas.
Con la finalidad de que se agilice la movilidad en la capital, el decreto emitido establece la suspensión de actividades presenciales en oficinas públicas y privadas, por lo que se deberá aplicar trabajo en modalidad a distancia.
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Este decreto no incluye los servicios médicos, servicios de emergencia, servicios de protección civil, servicios para la atención de desastre, funciones de Seguridad nacional y protección ciudadana entre otros.
Estados que suspenden clases el 11 de junio por el Mundial 2026
Ante la información emitida por la Presidenta, algunas entidades apuntaron que las clases se suspenderán a nivel estatal por la inauguración de la Copa Mundial de Futbol que se realizará el jueves 11 de junio.
Los estados en los que se han anunciado suspensión de clases este 11 de junio por la inauguración de la Copa Mundial de Futbol son:
- Ciudad de México
- Jalisco
- Veracruz
- Querétaro
- Durango
- Suspensión anticipada de clases y labores en Tlaxcala a las 11:00 horas
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro informó que se suspenderán clases en dicha entidad el 11 de junio con la finalidad de “mejorar la movilidad en la ciudad, y también que la ciudadanía pueda disfrutar el partido de futbol inaugural del Mundial 2026 de la Selección Mexicana.”
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue una de las instituciones que suspenderán clases y actividades administrativas el jueves 11 de junio, debido a que la mayor parte de los planteles educativos ya concluyeron sus ciclos escolares.
Desde el pasado 1 de junio la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, había informado que se dará una suspensión de clases para educación básica y media superior en la capital por la inauguración del Mundial.
Pese a que Nuevo León es uno de los tres estados que son sedes mundialistas, hasta el momento el gobernador, Samuel García, ni la Secretaría de Educación han emitido información sobre una suspensión de clases.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) y su titular, Mario Delgado Carrillo, no han emitido un comunicado oficial en el que se señale si la suspensión de clases se dará en otras entidades.
Con información de Yulia Bonilla, Luis Olivera y Fernanda Rangel
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