Canifarma y MeLi protegen farmacéuticas

La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos (Canifarma) y Mercado Libre (MeLi) firmaron un convenio para proteger los derechos de propiedad intelectual del sector de medicamentos y combatir la venta de productos apócrifos en la plataforma de comercio digital.

A través de este convenio, la Canifarma tendrá una herramienta con la cual podrá denunciar aquellos productos que se comercializan en MeLi y que afectan los derechos de las empresas que la conforman para tener un entorno seguro y confiable para los usuarios. Por su parte, la plataforma de comercio electrónico, una vez que reciba el reclamo, informará al vendedor por su presunta infracción y se dará inicio a un proceso de notificación y remoción en términos y condiciones del convenio.

“El crecimiento del comercio electrónico exige reforzar los mecanismos que protegen la salud de los pacientes. El comercio ilegal de medicamentos en Internet representa un riesgo que no podemos ignorar, tanto por sus posibles consecuencias para la salud como por el impacto que genera en la innovación y el desarrollo de la industria. Este acuerdo fortalece y contribuye para que los consumidores tengan mayor certeza de que los productos que adquieren provienen de fuentes seguras y legítimas que procurarán su salud”, dijo Guy Jean Savoir, presidente de la Canifarma.

El Tip: Mercado Libre cuenta con el Programa de Protección de Marca, que defiende la propiedad intelectual.

Asimismo, la Canifarma podrá, a través del Brand Protection Program, gestionar las denuncias relacionadas y le permitirá “centralizar la representación de todo el portafolio de derechos de propiedad intelectual de los afiliados”.

“Los productos farmacéuticos son una categoría estratégica y de alta relevancia, al tratarse de los que las personas eligen para cuidar su salud y la de sus familias. Este acuerdo con la Canifarma refleja el compromiso clave que tenemos con la defensa de la propiedad intelectual y con ofrecer la mejor experiencia a nuestros usuarios, a nuestros socios comerciales y a nuestros aliados”, destacó Paula Fernández Pfizenmair, directora de Propiedad Intelectual de Mercado Libre.