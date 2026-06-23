Impulsará puente Amado Nervo la conectividad entre Nayarit y Jalisco: SICT

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, informa que la construcción del puente Amado Nervo, que conectará Nayarit con Jalisco, registra un avance de 80 por ciento.

Con una inversión de 930 millones de pesos, esta obra beneficiará a cerca de 500 mil habitantes de ambas entidades, al permitir ahorros de hasta 25 minutos en los traslados entre el municipio de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta.

El puente Amado Nervo tendrá una longitud de 800 metros en su estructura principal y 1.22 kilómetros en vialidades de acceso y cruzará el Río Ameca. Además, contará con tres carriles por sentido, lo que agilizará la circulación en su conexión con la carretera federal Mex 200.

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Entre los avances de la obra destacan la conclusión de la infraestructura, subestructura y superestructura; actualmente se trabaja en guarniciones, parapetos y vialidades de acceso.

El paso vehicular representa una solución estratégica para fortalecer la conectividad regional, reducir la congestión vehicular, mejorar la movilidad turística y disminuir las emisiones de contaminantes derivadas del tráfico.

Se prevé que la modernización del puente Amado Nervo concluya en julio del presente año y generé 2 mil 700 empleos.

Esta obra se consolida como uno de los proyectos relevantes del Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030, cuyo objetivo es desarrollar infraestructura que promueva la inclusión social, la sostenibilidad y el desarrollo equilibrado del territorio.

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FGR