CSP anuncia reunión con las armadoras

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostendrá una tercera reunión con representantes de la industria automotriz con la finalidad de buscar mecanismos que eviten el cierre o la reubicación de plantas en México.

Tras el anuncio de Toyota de trasladar a Estados Unidos parte de la producción de su camioneta Tacoma, Sheinbaum Pardo aseguró que mantiene negociaciones con el país vecino para reducir los aranceles aplicados al sector y que, hasta ahora, ninguna otra armadora le ha manifestado su intención de mover líneas de producción fuera de México.

El Tip: La planta de Toyota en Baja California comenzó sus operaciones a finales del año 2004 y celebró su gran inauguración oficial el 1 de febrero de 2005.

Sobre las reuniones con el sector automotriz, la mandataria explicó que se trata de buscar diferentes mecanismos para evitar que alguna otra planta decida cerrar.

“Más que cerrar completamente su producción, lo que hacen es trasladar la producción a alguna de sus plantas. Y nosotros, con la Secretaría del Trabajo, los gobernadores de los estados, y la propia Secretaría de Economía, dando alternativas a los trabajadores”, dijo durante su conferencia matutina.

La Presidenta insistió en que no tiene registro de alguna salida de inversiones, y adelantó que la próxima semana darán a conocer que hay una armadora interesada en instalar una nueva planta en México.

21 plantas armadoras hay en México, según estimaciones

La semana pasada la japonesa Toyota informó sobre una inversión de 3 mil 600 millones de dólares para ampliar su complejo en San Antonio, Texas, donde va a fabricar parte de su camionera Tacoma que produce actualmente en Tijuana, Baja California.

Como parte de la estrategia para fortalecer la competitividad del sector, Sheinbaum informó que este fin de semana Hyundai trasladó vehículos mediante el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos.

Esta semana, adelantó, podría formalizarse el contrato para que ese esquema ferroviario se utilice de manera permanente en el traslado de vehículos.

“Llegaron a Salina Cruz y salieron por Coatzacoalcos y esta semana se está viendo para ver si ya se firma formalmente el contrato del Interoceánico para que sea permanente la utilización del tren para este traslado de vehículos”, expresó.