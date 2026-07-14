Fitch otorga a Afore máxima calificación

La calificadora Fitch Ratings ratificó la máxima nota de Afore XXI Banorte por la evaluación que realiza a la calidad administrativa de inversiones de las Sociedades de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro (Siefores) operadas por la empresa.

La nota abarcó todas las Siefores de la administradora, incluyendo sus 10 Fondos Básicos Generacionales y 11 Fondos Adicionales; además, Fitch Ratings refrendó la nota de calidad crediticia en “AAAf(mex)” para las porciones de deuda de sus portafolios, la máxima escala otorgada a nivel nacional para la mitigación de riesgos crediticios y de mercado.

Entre otros aspectos que Fitch Ratings resaltó sobre Afore XXI Banorte está la robustez de recursos con los que cuenta, sumado al respaldo de su área de inversiones sobre una estructura organizacional amplia, especializada y segregada, lo que brinda funciones definidas durante el proceso completo de inversión; así como la experiencia directiva, rotación moderada de personal con capacidad de reemplazo interno, y su equipo de profesionales alineado con los objetivos de inversión de la administradora.

TE RECOMENDAMOS: Trump anuncia nuevo bloqueo Mercados americanos caen por tensiones entre Irán y Estados Unidos

También reconoció la labor del actual cuerpo directivo y equipo de inversiones de la Afore, que brindan certidumbre sobre acciones de XXI Banorte para ofrecer mejores rendimientos, lo que complementa la operación constitucional regida sobre estándares elevados de transparencia para cada cuenta individual.

“La ratificación de la calificación de excelencia por parte de Fitch Ratings valida que el patrimonio de las y los clientes de la administradora cuenta con la máxima seguridad, ya que está gestionado bajo los controles de riesgo más estrictos del mercado, mitigando eficazmente la volatilidad financiera”, indicó David Razú Aznar, director general de Afore XXI Banorte.