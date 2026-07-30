Bajo crecimiento, “el desafío” para el país

El mayor desafío actual que tiene México es el bajo crecimiento económico, para 2026 estimó que el Producto Interno Bruto crezca sólo 1.0 por ciento, un desempeño lento, tras el 0.5 por ciento de 2025 y si se compara con otras naciones latinoamericanas es sinónimo de rezago; además, si se busca satisfacer las demandas de gasto, mejorar la consolidación fiscal y lograr un alza en la calificación soberana se debe contemplar una reforma fiscal estructural, señaló Fitch Ratings.

“Las perspectivas de crecimiento de México para este año siguen siendo desafiantes, con un crecimiento estimado en torno al 1.0 por ciento tras haber crecido apenas un 0.5 por ciento el año pasado. Llevamos dos años de desempeño de crecimiento bastante lento. El crecimiento de México está rezagado frente al universo de mercados emergentes… El mayor desafío actual es el riesgo de que México quede atrapado en esta marcha lenta”, indicó Shelly Shetty, managing director head de Soberanos para las Américas y Europa Emergente de Fitch Ratings.

El Dato: La analista de Fitch dijo que la política macroeconómica de México es cercana al grado de inversión y que es un país muy bien integrado con el mercado de EU.

La analista añadió que el bajo desempeño de la economía mexicana tiene relación con una inversión débil, en especial la pública, debido a restricciones fiscales y a la finalización de los proyectos emblemas de la administración pasada y la del sector privado no ha repuntado.

“Esto responde a factores externos —como la incertidumbre en torno a los aranceles de Trump y el T-MEC— y factores internos, donde la confianza del sector privado se ve afectada por reformas constitucionales como la reforma judicial. Aunque el gobierno ha presentado el Plan México para impulsar la inversión, existe gran incertidumbre en torno a su ejecución”, dijo.

Sostuvo que, con la intención de satisfacer las demandas de gasto, acelerar el ritmo y mejorar la credibilidad de la consolidación fiscal, tener un espacio fiscal para futuros choques externos y lograr un alza del grado de inversión, México debe contemplar una reforma fiscal estructural.

-0.4 por ciento fue el crecimiento del PIB en 2019

“En nuestra opinión, pensamos que ahora es el momento de empezar a contemplar una reforma fiscal estructural por tres razones. Uno, abordar y poder satisfacer las demandas de gasto; dos, acelerar el ritmo y mejorar la credibilidad de la consolidación fiscal. Y tres, crear espacio fiscal para el próximo choque externo, porque vivimos en un mundo donde va a haber choques sucesivos”, agregó.

La analista destacó que, la calificación soberana se reafirmó en abril (BBB- con perspectiva estable) porque el país mantiene fortalezas crediticias como un tipo de cambio flexible, un régimen de metas de inflación, disciplina macroeconómica y la baja participación de moneda extranjera en la deuda.

EXPANSIÓN ECONÓMICA ı Foto: Especial

No obstante, un cambio negativo podría determinarlo un aumento de la deuda, si el Gobierno perdiera el control de la consolidación fiscal y si la relación deuda/PIB crece o por un choque externo mayor; en caso contrario, lo positivo para una mayor calificación sería la implementación de una reforma fiscal estructural y que se construya flexibilidad fiscal, que la deuda se lleve a la baja y se propicie el entorno de inversión y más crecimiento económico.

“Un cambio de visión podría darse si hubiera una escalada material y rápida en la carga de la deuda de México, si el gobierno perdiera el control de la narrativa de consolidación fiscal y la relación deuda/PIB comenzara a dispararse”, agregó.