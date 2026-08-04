SuKarne, el mayor exportador de carne en México, analiza su venta por 2 mil mdd: Reuters

El propietario de SuKarne, el mayor exportador de carne en México, está explorando una venta que la empresa podría valorar en más de 2 mil millones de dólares, según informó la agencia Reuters.

La empresa está trabajando con los bancos de inversión Rabobank y BBVA en el proceso de venta, según indicaron las fuentes que solicitaron el anonimato debido a la confidencialidad del asunto. Advirtieron que la transacción no está garantizada.

SuKarne señaló que “la compañía evalúa de manera permanente distintas alternativas para generar mayor valor y fortalecer su crecimiento y expansión de largo plazo”.

La industria de proteína animal en Norteamérica ya está altamente consolidada, las “cuatro grandes” son: Tyson Foods (TSN.N), Cargill, JBS (con sede en Brasil) y National Beef Packing Co., pero las operaciones de SuKarne abarcan desde el engorde de ganado hasta el procesamiento y la distribución de carne, lo que ofrece a un posible comprador acceso a gran parte de la cadena de suministro de proteínas en México.

La industria cárnica estadounidense se ha visto presionada por la prohibición de más de un año a las importaciones de ganado mexicano, impuesta para contener la plaga del gusano barrenador del Nuevo Mundo, en un momento en que la oferta nacional de ganado ya ha caído a niveles históricamente bajos.

La suspensión de las importaciones contribuyó a que los precios de la carne de res en Estados Unidos alcanzara máximos históricos y perjudicó en algunos sectores de la industria, en particular a los corrales de engorde de Texas que dependen del ganado mexicano.

En julio, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció que comenzaría una reapertura gradual de la frontera a las importaciones de ganado mexicano tras determinar que era seguro reanudar el comercio.

En México, la prohibición aceleró la inversión en la alimentación del ganado y el procesamiento de carne, lo que contribuyó a impulsar las exportaciones de carne de res a Estados Unidos, una transición que empresas como SuKarne ayudaron a facilitar.

SuKarne fue fundada en 1969 por José Isabel Vizcarra y María Calderón en Culiacán, Sinaloa, México. Su hijo, Jesús Vizcarra Calderón, dirige actualmente la empresa como presidente del consejo y director general, además de ser el accionista mayoritario.

La empresa mexicana representa cerca del 75% de las exportaciones de carne del país y tiene presencia en cuatro continentes y más de 13 países, según su sitio web. Además, es el principal proveedor de carne para las cadenas de supermercados de México, y sus productos también se encuentran en diversos establecimientos comerciales de Estados Unidos.

Sus actividades abarcan la engorda de ganado, el procesamiento de carne y la distribución de productos que incluyen carne de res, pollo y cerdo.

Con información de Reuters.