Venta de autos ligeros crece 3.4% anual

En julio, la venta de vehículos ligeros en el mercado interno tuvo un crecimiento de 3.4 por ciento a tasa anual, y sumó cinco meses consecutivos con incrementos; mientras que, en el acumulado de los primeros siete meses del año, también se registró un alza de 5.0 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con el Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), en el séptimo mes del año, la venta de automóviles ligeros fue de 130 mil 831 unidades; es decir, cuatro mil 290 unidades más que en julio de 2025.

Los grupos que mostraron un incremento significativo fueron Geely, con 127.6 por ciento; Jetour Soueast, con 158 por ciento; Lexus, con 11.5 por ciento; Lincoln, con 32.8 por ciento; Renault, con 22.1 por ciento y Stellantis, con 33.7 por ciento; Honda, con 5.3 por ciento; Toyota, con 5.8 por ciento; Volkswagen, con 5.0 por ciento, señaló la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

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Las ventas de vehículos ligeros crecieron 3.4% anual en julio de 2026. ı Foto: Archivo.

Se comercializaron 885 mil 349 unidades en 7 meses

Por su parte, entre enero y julio se comercializaron 885 mil 349 unidades, un alza de 42 mil 509 automotores si se compara con las ventas realizadas en el mismo periodo de 2025; además, el incremento fue 2.0 por ciento más que lo que se comercializó en 2017 cuando fueron 867 mil 682 vehículos.

Del total de las ventas, Nissan concentró el 17 por ciento; siguió General Motors con 12.8 por ciento; Volkswagen, 11 por ciento; Toyota, 8.3 por ciento; Kia, 7.2 por ciento; Mazda, 6.9 por ciento; Stellantis, 6.5 por ciento; MG Motor, 3.6 por ciento; Hyundai, 3.5 por ciento; Ford, 3.3 por ciento y otros, 19.9 por ciento.

“En el acumulado enero-julio, las ventas registran un crecimiento anual de 5.04 por ciento, superando el crecimiento del mismo periodo del año pasado de 0.43 por ciento, pero ubicándose por debajo del incremento en el mismo periodo de 2023 con 23.62 por ciento y de 2024, 12.77 por ciento”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

México incrementa 12.95% exportaciones a EU

En otras noticias, las exportaciones que realizó México hacia Estados Unidos se situaron en 298 mil 157.4 millones de dólares en los primeros seis meses de 2026, un incremento de 12.95 por ciento a tasa anual; analistas destacaron que se alcanzó un récord histórico para un primer semestre y además, aumentó su participación como principal socio comercial del país vecino.

En junio, Estados Unidos importó desde México 55 mil 254.6 millones de dólares, lo que significó un alza de 23.24 por ciento en su comparación anual, ya que hace un año el valor de las exportaciones se ubicó en 44 mil 831.9 millones de dólares, siendo las más altas registradas para un sexto mes, de acuerdo con cifras de la Oficina del Censo.

Exportaciones mexicanas a Estados Unidos crecieron 12.95% en primer semestre de 2026. ı Foto: Especial

Por su parte, las exportaciones de Estados Unidos hacia México, en el mes de referencia, alcanzaron los 33 mil 913 millones de dólares, un alza de 22.34 por ciento respecto de junio de 2025.

Con esto, el déficit comercial de Estados Unidos con México se ubicó en 21 mil 341.6 millones de dólares, el más alto registrado en el periodo de referencia.

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cehr