Inversión fija bruta se contrae 0.4% en mayo

En el quinto mes del año, el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) —que permite conocer el comportamiento de la inversión en activos fijos en el corto plazo— tuvo una contracción de 0.4 por ciento respecto del mes anterior cuando creció 4.1 por ciento por los preparativos para el Mundial de Futbol 2026. Al respecto, analistas destacaron que con el resultado del quinto mes se confirma que en abril sólo hubo un fenómeno transitorio” y no “una recuperación generalizada”.

“El comportamiento de la inversión en mayo confirma que el crecimiento de abril fue resultado de un fenómeno transitorio y no de una recuperación de la confianza para invertir en el país. Lo anterior limita el crecimiento económico de México en el corto, mediano y largo plazo”, señaló Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

El Dato: Analistas han explicado que el ligero repunte de abril ayudó a que el resultado del Producto Interno Bruto del segundo trimestre del año fuera positivo.

Mientras que en términos reales, a tasa anual, la Inversión Fija Bruta creció 2.4 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En la variación mensual, con cifras desestacionalizadas, la caída fue impulsada por una contracción de 2.4 por ciento en construcción, y de forma desagregada, la residencial se desplomó 7.9 por ciento, pero la no residencial creció 3.3 por ciento. Por su parte, el gasto en maquinaria y equipo tuvo un impulso por las compras nacionales con 4.5 por ciento, pero en los bienes importados se registró una contracción de 0.5 por ciento debido a una caída en el equipo de transporte con 3.5 por ciento y en maquinaria, equipo y otros bienes creció 0.2 por ciento.

En la comparación con mayo de 2025, la inversión fija bruta avanzó porque la construcción aumentó 2.0 por ciento, pese a que la obra residencial cayó 5.4 por ciento, pero la no residencial aumentó 11.8 por ciento; además, el gasto de maquinaria y equipo se incrementó 2.5 por ciento, impulsado por la compra de bienes importados con un alza de 8.9 por ciento; sin embargo, la adquisición de bienes nacionales disminuyó 7.7 por ciento.

Con cifras originales, entre enero y mayo la formación bruta de capital fijo en el país tuvo una contracción de 0.5 por ciento anual, impulsada por un avance en construcción de 2.7 por ciento, pero la adquisición de maquinaria y equipo registró una caída de 4.0 por ciento.

Al interior del gasto en maquinaria y equipo resaltó que la compra de bienes nacionales se desplomó 10.7 por ciento y los importados crecieron 0.5 por ciento.

Por comprador, la formación bruta de capital fijo cayó 1.9 por ciento en el sector privado, pero el público avanzó 9.4 por ciento.

La inversión en construcción creció porque ambos compradores realizaron gasto, los privados un avance de 1.1 por ciento y el sector público de 11.6 por ciento.

Sobre la compra de maquinaria y equipo, el sector público creció 5.7 por ciento anual; mientras que, el privado cayó 5.1 por ciento, indicó el Inegi.

Siller Pagaza destacó que la contracción mensual evidenció que la recuperación de la inversión en abril fue sólo por las obras previas al mundial, “la reversión se concentró en la construcción residencial, que había sido el principal impulso del mes previo. En este sentido, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial mostró una contracción mensual de 0.77 por ciento en mayo, tras el crecimiento de 2.12 por ciento en abril, lo que ratifica que el impulso de la construcción fue de una sola vez”.