México no tiene que ser epicentro de data centers

SÍ TENEMOS que tener Centros de Datos para avanzar en IA, pero no necesariamente México debe ser el Centro de Datos de otros lugares

Sheinbaum sostuvo que los Centros de Datos son necesarios para el desarrollo de la IA en México

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que los Centros de Datos son necesarios para el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) en México, pero el país no debe albergar las instalaciones de otros países porque éstos requieren bastante energía y agua; además, dijo que el crecimiento económico no debe estar “sustentado” en este tipo infraestructura.

“Sí tenemos que tener Centros de Datos para avanzar en Inteligencia Artificial, pero no necesariamente México debe ser el Centro de Datos de otros lugares del mundo ¿Por qué? Porque requiere mucho consumo de energía, mucho consumo de agua”, indicó durante su conferencia.

SÍ TENEMOS que tener Centros de Datos para avanzar en IA, pero no necesariamente México debe ser el Centro de Datos de otros lugares CLAUDIA SHEINBAUM, Presidenta de México



Los Centros de Datos en el país han sido edificados en Querétaro, pero también se han planeado en otras entidades.

Incluso hay inversiones del sector manufacturero que también están desarrollando Centros de Datos.

Al respecto, la mandataria mexicana indicó que habrá este tipo de instalaciones en el país, pero deben ser planeadas porque consumen recursos naturales y no generan tantos empleos.

Por otro lado, Sheinbaum sostuvo que, en Chicontepec, Veracruz, nunca se han realizado prácticas de fracking, pero la perforación de pozos para la extracción de combustibles fracasó y causó un daño al ecosistema, aunque Petróleos Mexicanos (Pemex), dirigido por Juan Carlos Carpio Fragoso, ya ha implementado acciones para contrarrestar la contaminación.

“La cantidad de pozos que perforaron, que supuestamente iban a ser la panacea y que prácticamente no dieron ninguna producción petrolera. Y ahí fue donde se causó un daño importante a los ecosistemas. Ha habido ya reparaciones de Pemex… Pero no es fracking lo que se hizo ahí”, puntualizó la mandataria.