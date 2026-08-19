Resolución sobre fresa señala debilidades en mecanismos de defensa comercial de México

Luego de que Estados Unidos abriera un nuevo frente de disputa comercial con México a través de la fresa, es necesario que el país modernice y fortalezca sus mecanismos de defensa para responder con mayor rapidez ante posibles prácticas desleales de comercio y proteja a los productores nacionales, advirtió el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

El llamado surgió después de que el Departamento de Comercio de Estados Unidos emitió una determinación preliminar afirmativa en la investigación antidumping contra las importaciones de fresa fresca de invierno procedentes de México, procedimiento que encendió las alertas del sector agroalimentario por el precedente que podría representar para otros productos mexicanos.

Ante esto, el CNA consideró indispensable analizar y promover adecuaciones al marco legal y reglamentario nacional para contar con instrumentos “más ágiles y eficaces” que permitan investigar posibles prácticas desleales y, cuando exista evidencia suficiente, aplicar oportunamente las medidas correspondientes.

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“El objetivo debe ser contar con mecanismos más ágiles y eficaces para investigar posibles prácticas desleales de comercio”, señaló el organismo, al considerar necesario proteger tanto a los productores como a la planta productiva nacional.

#Comunicado: Determinación preliminar sobre fresas mexicanas sienta precedente negativo para el comercio agroalimentario: #CNA pic.twitter.com/D8iOQVom3q — Consejo Nacional Agropecuario (CNA) (@CNAgropecuario) August 19, 2026

La petición cobra relevancia ante la resolución estadounidense sobre la fresa mexicana, en la que se determinaron preliminarmente márgenes de dumping de entre 3.37 y 5.28 por ciento, dependiendo del exportador, mientras que para la mayoría se estableció un margen de 4.83 por ciento.

El CNA rechazó particularmente que dentro del procedimiento se incorporen criterios de estacionalidad y regionalidad, pues consideró que son contrarios a las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y a la propia legislación estadounidense.

Pero la preocupación del sector no se limita a la fresa. El organismo advirtió que utilizar estos criterios podría sentar un precedente para investigaciones contra otros productos agroalimentarios perecederos y estacionales, lo que generaría incertidumbre entre productores, exportadores e inversionistas de ambos lados de la frontera.

El caso involucra a una cadena relevante para el campo mexicano. Cerca de 5 mil productores se dedican al cultivo de fresa en el país y 97 por ciento cuenta con superficies de 10 hectáreas o menos. Además, alrededor de 151 mil personas tienen empleos permanentes o temporales vinculados con esta actividad. Durante 2025 México exportó 263 mil toneladas de fresa a Estados Unidos por alrededor de mil millones de dólares.

Para el CNA, las consecuencias de este tipo de procedimientos pueden ir más allá de productores y exportadores, debido a que una eventual disrupción de las cadenas agroalimentarias también podría generar presiones sobre los precios de los alimentos, la inflación y el poder adquisitivo de los consumidores.

El Consejo recordó que durante más de tres décadas México y Estados Unidos construyeron una relación agroalimentaria basada en la complementariedad: mientras el vecino del norte mantiene ventajas competitivas en granos y oleaginosas, México desarrolló fortalezas en frutas y hortalizas.

Ante ello, además de modernizar las herramientas nacionales de defensa comercial, el CNA pidió al Gobierno mexicano mantener una postura firme frente a la incorporación de criterios de estacionalidad y regionalidad en investigaciones sobre prácticas desleales y defender los compromisos establecidos en el T-MEC y las reglas internacionales de comercio.

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MSL