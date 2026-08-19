Sector asegurador crece 5% en la emisión de pólizas en el primer semestre; se desacelera respecto de otros periodos

En el primer semestre, el sector asegurador emitió primas por 558 mil 940 millones de pesos, un aumento anual de 5.0 por ciento frente al mismo periodo de 2025. Aunque el resultado confirma una expansión, el avance fue menor al observado en periodos comparables, cuando los incrementos se ubicaban entre 8.0 y 12 por ciento.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), este desempeño respondió principalmente a la reducción en la emisión de pólizas de daños sin autos y un menor dinamismo de la economía mexicana.

“Estamos hablando de un incremento a lo mejor ligeramente inferior al que veíamos en periodos previos, donde teníamos incrementos cercanos al 8.0 por ciento y al 12 por ciento, entonces de alguna forma sí, estamos viendo una disminución en cierta forma afectado por este no crecimiento o por esta disminución de daños sin autos… Y lo atribuyo también en buena medida a la disminución del ritmo de crecimiento de la economía en su conjunto”, indicó Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS.

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La directiva añadió que, actualmente, 64 por ciento de las primas son para personas con pólizas en vida, accidentes, enfermedades y pensiones, lo que significa un incremento de 24 puntos porcentuales frente al 40 por ciento que se tenía en 1990.

Pese a la desaceleración, la AMIS destacó que el reflejo de que las personas confían en el sector asegurador es que, entre enero y junio de 2026, se tuvieron crecimientos importantes en el tipo de pólizas pagadas.

Por ejemplo, pensiones creció 11.3 por ciento, al pasar de 21 mil 118 a 23 mil 503 millones de pesos; siguió accidentes y enfermedades con 9.0 por ciento y alcanzó los 104 mil 863 millones de pesos desde 96 mil 161 millones de pesos en 2025; automóviles incrementó 6.9 por ciento con un pago total de primas de 111 mil 868 millones de pesos y vida, 6.5 por ciento para situarse en 229 mil 504 millones de pesos.

En cambio, las primas directas de daños sin automóviles tuvieron un retroceso de 6.8 por ciento, ya que en el primer semestre de 2025 ascendieron a 95 mil 693 millones de pesos y un año después bajó a 89 mil 202 millones de dólares.

Norma Alicia Rosas mencionó que la baja en este rubro está ligada al desempeño de la economía, pero “afortunadamente” hay previsiones de un repunte en la economía nacional y en la inversión, y también se vea una expansión de daños sin automóviles en los siguientes meses.

Asimismo, resaltó que, en el periodo de referencia, la otra cara del crecimiento en el sector asegurador fue en la atención de más riesgos, es decir, se pagaron por siniestros 290 mil 995 millones de pesos o mil 600 millones de pesos cada día, lo que significó un avance de 8.0 por ciento anual.

La directiva añadió que el sector cuenta con 2.46 billones de pesos en inversiones y se ha consolidado como el tercer inversionista más relevante del país; además, 60 por ciento de los recursos se encuentran en instrumentos gubernamentales. Y también dijo que las aseguradoras del país tienen 3.25 veces el capital que exige la ley para garantizar su capacidad de respuesta y crecimiento.

En México, dijo, el sector asegurado es sólido, tiene mejor capacidad de respuesta y ha enfrentado retos con mayor frecuencia y con impactos más severos; no obstante, ha continuado creciendo, pero el objetivo es “lograr que de verdad todos estemos conscientes de que se requiere esta protección, de que llegue a muchos más mexicanos”, puntualizó la directiva al señalar que la penetración del seguro en México ronda en alrededor del 3.0 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto.

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MSL