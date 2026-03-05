Estima AMIS 254 mdp en daños tras captura de El Mencho

Derivado de los hechos ocurridos entre el 22 y 25 de febrero pasado, lapso en el que fue abatido “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y los posteriores actos de violencia en todo el país por parte de grupos delincuenciales, han sido estimados 254 millones de pesos (mdp) en daños, producto de 765 reportes atendidos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Durante el lapso referido, y con cierre al 3 de marzo, las compañías aseguradoras pertenecientes a la AMIS recibieron, en todo el país, 104 reportes de siniestros que no involucraron vehículos, y 881 de robos de automóviles; del total de reportes, han sido cotizados 765 siniestros.

En el desglose de pagos a bienes asegurados, para el concepto de negocios, la AMIS da cuenta que, de los 765 reportes que ha atendido, 104 corresponden a negocios, para los cuáles estimó un gasto de 10.9 mdp; dentro de éstos, 59 notificaciones de siniestros fueron por incendio, estimados en 8.5 mdp; 38 por robo, equivalente a 2.4 mdp, y siete por saqueo, cuya cantidad de capital asegurado no es especificado por ser menor a un mdp.

Sobre los señalamientos a siniestros que involucraron autos, la asociación de aseguradoras atendió 661, con daños valorados en 243.1 mdp; en la separación individual de atenciones dentro de este apartado, 544 reportes fueron por robo, cotizados en 237.2 mdp; 110 por daños materiales, que alcanzó los 5.9 mdp, dentro de los cuales están 70 señalamientos por incendio, que abarcan 5.9 mdp, seguidos 36 atenciones a daño al vehículo y 4 por choque o colisión, cuyo monto no es determinado por ser menor a un mdp.

En cuanto a reportes de robos vehiculares por encima del promedio diario en el lapso de referencia (22 al 25 de febrero), fueron contabilizados 881, siendo el estado de Jalisco el que sobresale con 576, que representa el 65 por ciento; le sigue Michoacán 132, que significa 15 por ciento; Nayarit, con 103, equivalente a 12 por ciento, y los demás estados, 70, igual a 8.0 por ciento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL