Cartera de IED turística supera 40 mil mdd; organismos internacionales piden certeza y evitar tramitología

La cartera de inversión turística de México ya incluye 773 proyectos con un monto de 42 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), lo que muestra la confianza que hay en el país, señaló Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo (Sectur) federal; no obstante, ONU Turismo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), indicaron que para materializar las inversiones es necesario que haya certidumbre jurídica y eliminar tramitología.

“Hoy contamos con una sólida cartera de inversión turística por primera vez en la historia. Un ejercicio inédito, integrado por 773 proyectos que representan 42 mil millones de dólares, lo que refleja el crecimiento de interés y la confianza de México cómo destino de inversión”, indicó la funcionaria federal, durante el foro Financiamiento e inversión en el sector turístico en México con motivo del Tianguis Turístico 2026.

Sostuvo que el Gobierno de México impulsa el turismo desde la comunidad; además se cuenta con una declaratoria de interés público y apoyos estratégicos, “en México recibimos la inversión turística con los brazos abiertos, pero no sólo eso, los acompañamos”.

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Acotó que el turismo en el país es uno de los sectores más dinámicos y actualmente aporta el 8.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) e incluso ya supera a sectores como el agro, minería o la construcción.

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo (Sectur) ı Foto: X @TianguisTurisMX

“México atrae más de 2 mil 500 millones de dólares anuales en Inversión Extranjera Directa turística. Y en materia de capacidad hotelera se incorporan más de 20 mil nuevas habitaciones anualmente, lo que equivale al desarrollo de un destino en escala de un nuevo Nayarit cada año. Y hablamos de prosperidad compartida. El turismo genera hoy alrededor de 5 millones de empleos. Es el principal empleador de mujeres. Hacia el 2030 proyectamos la creación de casi un millón de empleos adicionales”, añadió.

Por su parte, Heitor Kaidri, director de la oficina regional para las Américas de ONU Turismo, sostuvo que México ha tenido un importante crecimiento en la atracción de IED en los últimos cinco años debido a que el turismo es un sector clave del desarrollo, pero destacó que se debe tener en cuenta que los inversores deben tener confianza y seguridad jurídica.

“Tener presente que el inversor necesita de un acompañamiento permanente para sus actividades, para que tenga confianza, para que pueda empezar sus proyectos o seguir desarrollando los que ya ha empezado. Sabemos que, de entre otros temas, la seguridad jurídica es clave, el acompañamiento del inversor con una demostración realista de todos los retos que va a encontrar por el camino y con todo el soporte del Estado es necesario”, agregó.

En ese sentido, Oscar Rueda, director de turismo de CAF, dijo que México tiene diversas ventajas como destino: una demanda turística sólida y de crecimiento, riqueza cultural y biodiversidad reconocida, pero si se requiere materializar las inversiones, más allá de dar incentivos fiscales es ofrecer seguridad, certidumbre y que las reglas del juego no cambiarán.

“¿Qué es lo más importante para el inversionista? No necesariamente que le den descuentos o que le digan no pague impuestos… Como inversionista lo que más me interesa que tenga seguridad de que las reglas de juego no me las cambian, de que son claras. Yo acepto las que hay, por eso con conocimiento invierto, pero denme confianza y seguridad de que se van a cumplir y que no me la van a cambiar en la mitad del partido”.

Destacó que también es necesario evitar la tramitología sobre licencias ambientales, “que sean expeditas. Ya se sabe lo que se necesita, no necesitan demorarme dos o tres años para darme una licencia. Ahí es donde más se desanima el inversionista y donde más se pierden oportunidades”.

El Foro de Financiamiento e Inversión marca el pulso previo al #TianguisTurístico 2026, un espacio donde las ideas se encuentran con el capital, los proyectos toman forma y el futuro del turismo en México comienza a concretarse. 🙌🏼



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LMCT