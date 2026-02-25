AMIS propone protección a adultos mayores en seguro de gastos médicos

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) propuso una reforma integral para brindar mayor cobertura a los seguros de gastos médicos, especialmente de los adultos mayores para atender la inflación médica estructural sin comprometer la solvencia técnica del sistema.

La directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, recordó que la industria atiende de manera anual casi 3 millones de siniestros en la operación de accidentes y enfermedades, lo que representa un reto en los costos de la atención médica privada donde se opera bajo presiones técnicas y financieras crecientes.

Ante este contexto, las reclamaciones ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en 2024 fueron cerca de 2 mil 500, que representan cerca del 0.08 por ciento del total de siniestros.

De igual forma, los gastos médicos durante el mismo año registraron 158 mil millones de pesos en primas, con una siniestralidad de 74 por ciento, “estos datos muestran un mecanismo de protección patrimonial que hoy financia más de 117 mil millones de pesos anuales en atención médica privada, incluyendo tratamientos de alta especialidad” indicó la representante de la AMIS.

Asimismo, recordaron que los costos médicos privados crecen entre 14 y 15 por ciento anual, un índice muy por encima de la inflación general, que ronda el 4.0 por ciento “ presiona las primas y exige soluciones que atiendan el origen del fenómeno, sin generar distorsiones técnicas que afecten a los propios asegurados o debilitar la estabilidad del sistema” concluyeron.

De acuerdo con esto, Norma Alicia Rosas comentó que la solución se encuentra en fortalecer la coordinación, la transparencia y la eficiencia para proteger mejor a los pacientes, sin confrontar a ningún actor del sistema de salud.

Por lo tanto, la AMIS planteó una agenda estructural que no generará efectos adversos para el resto de la población.

La primera propuesta está enfocada en una transparencia para el consumidor, donde los agentes de seguros deban entregar información clara y verificable sobre el alcance de las pólizas de la contratación, segundo, coberturas definidas, red preferente, reglas de renovación claras, y sumas aseguradas para los adultos mayores, con el objetivo de proteger a este segmento sin romper la mutualidad que hace viable al sistema.

Además, la incorporación de esquemas de ahorro para suavizar el costo de la prima en la etapa de envejecimiento y por último, medidas para atender la inflación médica con una mayor transparencia de costos al paciente, actualización de precios, modelo de pagos y mecanismos que prevengan prácticas indebidas en la cadena de atención.

MSL