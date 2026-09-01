Nueve de cada 10 casos de trata no son denunciados

LA DESCONFIANZA que existe en las instituciones de justicia en el país hace que en delitos como la trata de personas la cifra negra sea de 93 por ciento, aseveró el estudio Panorama de la Trata de Personas en el Turismo en México, realizado por Aeroméxico en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

En el marco del décimo aniversario de su compromiso para prevenir la trata de personas ambas firmas presentaron el “ABC de Actuación para Personal y Empresas del Sector Turístico”, con el objetivo de convertir sus hallazgos en una hoja de ruta para la prevención y detección de este delito.

De acuerdo con Karen Farías, directora de Sustentabilidad y ASG de Aeroméxico, este estudio analiza por primera vez la relación entre la trata de personas y la actividad turística en tres de los principales destinos del país, como es la Ciudad de México, Cancún2 y Puerto Vallarta.

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10 años lleva Aeroméxico previniendo la trata

El análisis refiere que existe una brecha de más del 80 por ciento que evita que este delito sea prevenido por parte del personal turístico; sin embargo, más del 40 por ciento nunca ha recibido capacitación específica sobre el tema.

Respecto al ABC de Actuación para Personal y Empresas del Sector Turístico, las instituciones dieron a conocer acciones concretas para que prestadores de servicios aprendan cómo identificar señales de alerta y reportar de manera segura un posible caso de trata, integrando tanto recomendaciones técnicas de UNODC, como la experiencia acumulada por Aeroméxico a lo largo de estos diez años.

“En Aeroméxico reafirmamos nuestra convicción de seguir impulsando este esfuerzo, compartiendo aprendizajes, fortaleciendo capacidades y colaborando con todos los actores aquí presentes”, dijo Ernesto Gómez Pombo, General Counsel de Aeroméxico.

Stacy de la Torre, jefa de UNODC México, señaló el liderazgo de Aeroméxico y sus 10 años de labor ininterrumpida en la prevención y lucha contra la trata de personas. Haber sido la primera aerolínea en sumarse a la Campaña Corazón Azul marcó una pauta que hoy vemos florecer y ampliarse con este respaldo sectorial.

“La trata de personas se aprovecha de espacios, dinámicas y vulnerabilidades presentes en distintos sectores. Por ello, fortalecer e involucrar a la industria turística para identificar riesgos, prevenir situaciones de explotación y actuar oportunamente puede convertirla en una verdadera primera línea de protección”, agregó de la Torre.