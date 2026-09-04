Cambios al IEPS pueden generar 3,900 mdp extra

Pese a que esta actualización es positiva para el sector, los especialistas señalaron que la decisión final recaerá en la Presidencia a través del Paquete Económico 2027.

Una modificación al esquema fiscal aplicado a las bebidas alcohólicas permitiría al Gobierno federal obtener una recaudación adicional de alrededor de 3 mil 900 millones de pesos, además de fortalecer el combate al mercado ilegal, que actualmente representa 40 por ciento de las botellas comercializadas en México, señalaron representantes de la industria.

A unos días de que se presente el Paquete Económico 2027, el sector planteó sustituir el actual esquema ad valorem del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que grava las bebidas en función de su precio, por una cuota fija aplicada por litro de alcohol puro; es decir, independientemente del valor comercial del producto, ad quantum, con el cual, se permite el mismo nivel de recaudación de IEPS, pero se presenta un incremento en la recaudación del IVA.

De acuerdo con la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (Civyl), uno de los principales problemas del modelo vigente es la magnitud de la ilegalidad que genera, ya que según sus estimaciones, cuatro de cada 10 botellas comercializadas en el país no pagan los impuestos correspondientes, situación que provoca que el erario deje de recibir alrededor de 19 mil 500 millones de pesos anuales.

19.5 mil mdp son las pérdidas que deja el mercado ilegal

El planteamiento busca que las bebidas paguen impuestos de acuerdo con la cantidad de alcohol que contienen y no por el valor de la botella. Bajo el esquema actual, explicaron, dentro de la base gravable terminan incorporándose elementos como el envase, tapón, etiqueta, certificaciones y otros costos de producción, situación que afecta especialmente a productos artesanales y denominaciones de origen.

La industria sostuvo que la modificación también permitiría mejorar la fiscalización. Actualmente alrededor de 800 mil contribuyentes participan en la acreditación y traslado del IEPS a lo largo de la cadena de comercialización; con la propuesta, la obligación se concentraría en productores e importadores y el universo se reduciría a menos de

mil contribuyentes.

“Podemos darle a la autoridad una simplificación para que se concentre en pocas manos y pueda ser más eficiente en la parte de la fiscalización”, señaló Panambí Garcés, directora general de Civyl.

La propuesta contempla además que la cuota sea actualizada anualmente conforme a la inflación, con el objetivo de evitar que pierda capacidad recaudatoria. De acuerdo con los representantes empresariales, México se encuentra entre los pocos países que todavía mantienen un esquema ad valorem, mientras que socios comerciales como Estados Unidos y Canadá utilizan sistemas basados en la cantidad de alcohol.

Para los pequeños productores se plantea un tratamiento diferenciado. La propuesta discutida hasta ahora considera un crédito fiscal de 90 por ciento de la cuota para quienes produzcan menos de 10 mil litros de alcohol puro, aunque el umbral podría modificarse dependiendo de la decisión final de las autoridades.

El sector considera que este mecanismo ayudaría a incorporar a productores que actualmente permanecen fuera de la formalidad debido a la complejidad administrativa y los costos del esquema vigente, además de mejorar las condiciones para que productores de bebidas con denominación de origen puedan crecer y exportar.

La discusión no es nueva. La industria reconoció que durante varios años ha buscado modificar el IEPS sin éxito; sin embargo, durante 2026 se instaló un grupo de trabajo en la Cámara de Diputados y se realizaron 15 encuentros en distintas entidades productoras de bebidas alcohólicas, entre ellas Baja California, Oaxaca, Michoacán y Guerrero. Ahora, el sector espera conocer si la propuesta será incorporada al Paquete Económico.