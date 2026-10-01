FUNO apuesta por convertir sus 141 activos comerciales en destinos de experiencia.

Fibra Uno (BMV: FUNO), el primer y mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces de México y América Latina, identifica una transformación en la función de los centros comerciales: sus 141 activos comerciales avanzan hacia convertirse en destinos integrales, donde el retail físico evoluciona de espacios enfocados principalmente en la compra hacia entornos donde el entretenimiento, el ocio, la gastronomía y la convivencia amplían las razones para visitar y permanecer en ellos.

De acuerdo con CBRE, el inventario nacional de centros comerciales alcanza 25.4 millones de metros cuadrados, de los cuales 29% se concentra en la Ciudad de México y su zona metropolitana.

La transformación de los hábitos de consumo lleva al sector retail a replantear la función de estos espacios y a incorporar propuestas que generen valor, integrando comercio, gastronomía, entretenimiento, bienestar y servicios.

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Al segundo trimestre de 2026, el portafolio comercial de Fibra Uno registró una ocupación de 93.9%. Durante el mismo periodo, los ingresos totales de propiedades constantes crecieron 7.2% respecto al segundo trimestre de 2025, mientras que el segmento comercial presentó un incremento de 9.2%.

Asimismo, Fibra Uno cuenta con más de 2,900 inquilinos en el segmento comercial, cuya información permite identificar cambios en los hábitos de consumo y ajustar la combinación de marcas, conceptos gastronómicos, entretenimiento y servicios dentro de sus propiedades.

“Concebimos a los centros comerciales como entornos abiertos, funcionales y flexibles, donde la distribución incorpora terrazas, restaurantes, zonas de descanso y espacios para actividades culturales y recreativas. La experiencia se convierte así en un componente estratégico de nuestros activos retail tanto para visitantes como para inquilinos. Esa combinación permite que los centros comerciales formen parte de la vida cotidiana de las comunidades”, indica Gonzalo Robina, director general adjunto de FUNO.

“En los últimos años, hemos detectado una creciente tendencia en los compradores mexicanos por priorizar actividades recreativas, gastronómicas y de ocio dentro de los complejos comerciales. Este comportamiento no solo continúa fortaleciéndose en 2026, sino que redefine completamente la función del retail físico y del comercio minorista”, destaca Getin, firma especializada en Retail Analytics.

De acuerdo con la consultora, una de las principales tendencias dentro de plazas comerciales en el país apunta hacia formatos donde la integración de experiencias, servicios y componentes digitales adquiere mayor relevancia para mantener la atracción de los espacios físicos.

Bajo este modelo, el entretenimiento y el ocio trascienden la oferta comercial de las plazas. Restaurantes, actividades deportivas, espacios de bienestar y experiencias familiares generan nuevos puntos de interacción y permiten utilizar los inmuebles comerciales durante diferentes momentos del día.

Una de las propiedades dentro del portafolio de FUNO que destaca dentro del sector retail es Mítikah, cuya afluencia anual superior a 22 millones de personas se convierten en visitantes de los más de 103,000 m² equivalentes a 168 establecimientos, orientados a distintos segmentos: compras, restaurantes, ocio, entretenimiento y más.

Además, la arquitectura acompaña esta evolución de las plazas comerciales mediante espacios interiores y exteriores, terrazas, áreas de descanso y zonas de convivencia que favorecen recorridos más abiertos y flexibles.

En tanto, la tecnología complementa la experiencia mediante mejoras en conectividad y procesos como el pago de estacionamiento, además de canales de comunicación en redes sociales para mantener una relación directa con los visitantes. A ello se suman iniciativas de sostenibilidad enfocadas en generar eficiencias en el consumo de agua y energía dentro del portafolio comercial.

Fibra Uno visualiza esta transformación como una tendencia de largo plazo. En los próximos años, los centros comerciales estarán cada vez más integrados a la vida urbana y tendrán que responder a consumidores que buscan espacios para comprar, pero también para entretenerse, convivir, descansar y disfrutar.

A 15 años de su creación, Fibra Uno mantiene entre sus objetivos anticiparse a la evolución de los sectores en los que participa, como el retail, para impulsar la innovación y responder a las nuevas necesidades de visitantes, inquilinos y comunidades.

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JVR