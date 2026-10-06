Peso mexicano intenta consolidar su recuperación frente al dólar: ¿en cuánto abrió HOY 6 de octubre?

El peso mexicano intenta consolidar su recuperación frente al dólar esta semana, después de que la pasada registrara una de sus más dramáticas caídas desde marzo.

De acuerdo con Bloomberg, la moneda nacional abrió este martes 6 de octubre en 18.079 pesos mexicanos por dólar, prácticamente en línea con el cierre del lunes, que fue de 18.0899.

No obstante, conforme ha avanzado la jornada, el valor de la moneda nacional se ha acercado a 18.04 unidades por divisa verde. De continuar esta tendencia, habría espacio para que la moneda nacional vuelva a alcanzar el techo de los 18.00 pesos mexicanos por dólar.

Fotografía ilustrativa de un dólar estadounidense. ı Foto: Reuters

En bancos, el dólar se cotiza este martes en un rango de aproximadamente 16.10 a 17.80 pesos a la compra y de 18.00 a 18.60 pesos a la venta, aunque el precio varía según la institución y puede cambiar durante la jornada.

¿Qué factores podrían afectar el valor del peso esta semana?

El peso mexicano podría gozar de una leve apreciación tras haberse reducido las expectativas de una nueva subida de la Reserva Federal de Estados Unidos.

De acuerdo con un resumen del diario El Economista, el débil reporte laboral estadounidense del viernes cambió las apuestas sobre la política monetaria de la Fed. Al cierre del lunes, los futuros asignaban apenas 21.6% de probabilidad a un alza de 25 puntos base en octubre.

El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.80% o 14.5 centavos, cotizando alrededor de 17.93 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.1006 y un mínimo de 17.9110 pesos por dólar, recuperándose por tercera sesión consecutiva, en las que acumula una… — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) October 6, 2026

Lo anterior favorece al peso mexicano debido a que, al existir una menor expectativa de tasas altas en Estados Unidos, hay un menor atractivo relativo de los activos estadounidenses, lo que indirectamente fortalecería al peso.

Banxico mantiene su tasa en 6.50%, mientras la Fed se encuentra en un rango de 3.75%-4%. Ese diferencial todavía favorece las inversiones en pesos.

Además, específicamente este martes, se espera la publicación del dato de la confianza del consumidor de septiembre.

No obstante, el dato más relevante se dará mañana, miércoles 7 de octubre, cuando se publiquen las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. Los inversionistas buscarán pistas sobre si los miembros del banco central consideran que todavía es necesario mantener una postura restrictiva.

En tanto que el jueves se publicarán los datos de inflación de México en septiembre.

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