México y 13 economías firman declaración sobre exceso de capacidad industrial

El Gobierno de México y 13 economías más (UE) firmaron a una declaración impulsada por Washington en la que se insta a tomar medidas para eliminar el exceso estructural de capacidad industrial y las políticas “ajenas al mercado” que fomentan la sobreproducción, indicó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

“Tras los fructíferos debates de la Reunión Ministerial de Comercio del G20 en Milwaukee, Wisconsin, estas catorce economías se unieron a Estados Unidos para firmar una Declaración Ministerial Conjunta que expresa nuestra determinación colectiva de trabajar juntos en nuevas plataformas sectoriales específicas para examinar y adoptar medidas efectivas que aborden el exceso estructural de capacidad y producción en varios sectores clave que generan preocupación”, indicó la USTR.

La declaración exhortó a los países firmantes a finalizar las políticas y prácticas no mercantiles que afectan a los mercados y que “perpetúan” el exceso estructural de capacidad y producción.

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Además de México, también participaron los ministros de comercio de Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, la República de Corea, Polonia, Turquía, el Reino Unido y Estados Unidos.

El representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en el Senado de Estados Unidos, el 22 de julio de 2026. ı Foto: Reuters

“Si no se controlan, estos problemas seguirán perjudicando a las industrias nacionales, desplazando la producción local y obstaculizando nuestra capacidad para mejorar el nivel de vida de los trabajadores y sus familias. La Administración Trump continuará colaborando con nuestros socios comerciales para defender a nuestras industrias, trabajadores y economía nacionales de las distorsiones derivadas de estas políticas y prácticas generalizadas”, agregó Jamieson Greer, titular de la USTR.

Los ministros de varios países del G-20 realizaron una declaración conjunta que fue acordada por funcionarios de alto rango al margen de una reunión del Comité de Comercio de la OCDE.

La reunión de los ministros de Comercio del Grupo de los 20, convocada por Estados Unidos y celebrada en Milwaukee la semana pasada, no logró alcanzar un consenso sobre el tema del exceso de capacidad industrial.

Una bandera de Estados Unidos, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Reuters

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LMCT