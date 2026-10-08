Destaca WTTC impulso a políticas para fortalecer el turismo mundial

La Valeta, Malta. — Francesco Frangialli y Taleb Rifai, exsecretarios generales de ONU Turismo, fueron reconocidos por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) por sus contribuciones para posicionar al turismo como una actividad estratégica para el crecimiento económico, así como fortalecer la participación de las empresas en la formulación de políticas públicas.

En el marco de la 26 Cumbre Mundial del WTTC, ambos exfuncionarios recibieron el WTTC Icon Award por impulsar mecanismos de cooperación internacional que permitieron dar mayor relevancia a la industria turística, principalemente en las decisiones de gobiernos y organismos multilaterales.

Frangialli, quien encabezó la Organización Mundial del Turismo entre 1997 y 2009, contribuyó a su incorporación como organismo especializado de las Naciones Unidas, además de promover marcos internacionales para medir la aportación económica de la actividad turística.

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De acuerdo con el WTTC, estas acciones permitieron fortalecer el reconocimiento del turismo dentro de las instituciones internacionales y avanzar en la evaluación de su contribución a las economías.

Gloria Guevara, presidenta y CEO del organismo, destacó que la gestión del exfuncionario sentó las bases para que gobiernos y empresas comprendieran la importancia económica de los viajes y el turismo.

“Al incorporar el turismo a la familia de las Naciones Unidas, aseguró que nuestro sector tuviera un lugar dentro de las instituciones internacionales más importantes del mundo y una voz escuchada por los gobiernos de todo el planeta”, afirmó.

Por su parte, Rifai, quien ocupó la Secretaría General entre 2010 y 2017, fue reconocido por haber impulsado una mayor colaboración entre el sector público y privado, con el objetivo de incorporar la perspectiva empresarial en las políticas turísticas internacionales.

El también exministro de Turismo y Antigüedades de Jordania promovió la iniciativa de la Carta Abierta sobre Turismo y el Libro de Oro, mediante la cual se llevó ante más de 80 jefes de Estado y de Gobierno la importancia de esta actividad para la generación de empleos, la inversión y el crecimiento económico.

“El Dr. Taleb Rifai ha sido uno de los mayores defensores de los viajes y el turismo y uno de los aliados más sólidos del WTTC. Comprendió que el futuro de nuestro sector dependía del trabajo conjunto entre gobiernos y empresas, y dedicó su carrera a hacer realidad esa colaboración”, señaló Guevara.

La directiva también destacó que durante su gestión se fortaleció la relación entre el WTTC y la Organización Mundial del Turismo, con una mayor coordinación para promover los intereses del sector a escala internacional.

Los reconocimientos fueron entregados durante el encuentro que reúne a más de mil delegados, incluidos más de 200 líderes de los sectores público y privado.

El WTTC Icon Award distingue a personalidades cuya trayectoria ha contribuido al desarrollo de destinos, instituciones y de la industria turística internacional.

From Valletta, the conversation on the future of Travel & Tourism has begun 🌍



📈 New WTTC research shows European Travel & Tourism is set to grow 3.1% in 2026, outpacing the wider economy.



🤝 At the Global Leaders Dialogue, ministers and global CEOs discussed seamless travel,… pic.twitter.com/szPY9cQjL2 — WTTC (@WTTC) October 8, 2026

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