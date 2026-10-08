WTTC reconoce a empresario que impulsó desarrollo turístico de Punta Cana

La Valeta, Malta . — Debido a su contribución al desarrollo de Punta Cana, uno de los principales destinos turísticos del Caribe, a través de inversiones que impulsaron la actividad económica y la generación de empleos en República Dominicana, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) reconoció al empresario Frank Rainieri con el WTTC Icon Award.

Durante la 26 Cumbre Mundial del organismo, que se celebra en Malta, se destacó la trayectoria del empresario, quien desde 1969 participó en la transformación de Punta Cana en un destino turístico internacional, proceso que contribuyó a consolidar esta actividad como uno de los sectores más importantes para la economía dominicana.

De acuerdo con el WTTC, el desarrollo turístico de Punta Cana es un ejemplo del impacto que puede tener la inversión en el sector para impulsar el crecimiento de los destinos, generar oportunidades económicas y favorecer la prosperidad de las comunidades.

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Gloria Guevara, presidenta y CEO del organismo, señaló que la visión empresarial de Rainieri fue determinante para el posicionamiento turístico de República Dominicana.

“Frank Rainieri es un verdadero pionero y líder del turismo. Su visión ayudó a crear un destino completo y demostró cómo los viajes y el turismo pueden transformar comunidades, generar oportunidades y contribuir a la prosperidad a largo plazo”, afirmó.

Actualmente, República Dominicana recibe millones de visitantes al año y la actividad turística sostiene cientos de miles de empleos, de acuerdo con la información difundida por el WTTC, que destacó la contribución del empresario al crecimiento de esta industria.

“El extraordinario éxito turístico de República Dominicana no sería lo que es hoy sin su liderazgo y compromiso. Su legado sigue inspirando a quienes desarrollan destinos y a los líderes del turismo de todo el mundo”, añadió Guevara.

El reconocimiento fue entregado durante el encuentro internacional que reúne a más de mil delegados, incluidos más de 200 representantes y líderes de los sectores público y privado.

El WTTC Icon Award distingue a personalidades cuya trayectoria ha tenido un impacto en el desarrollo de destinos, instituciones y de la industria turística a escala internacional.

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📈 New WTTC research shows European Travel & Tourism is set to grow 3.1% in 2026, outpacing the wider economy.



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