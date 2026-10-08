Alza en materiales y energía encarece construcción de cruceros, señalan

Actividades de la 26 Cumbre Mundial del Consejo Mundial de Viajes y Turismo

La Valeta, Malta. — Construir un crucero actualmente puede significar una inversión importante que podría alcanzar hasta los 2 mil millones de euros, debido al encarecimiento de los materiales, la energía y las presiones inflacionarias, en un contexto en el que la creciente demanda de embarcaciones mantiene comprometida la capacidad de producción de los principales astilleros europeos, alertó Pierfrancesco Vago, presidente ejecutivo de la División de Cruceros de MSC Group.

Como parte de las actividades de la 26 Cumbre Mundial del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), el directivo refirió que la fabricación de estas embarcaciones requiere inversiones intensivas en capital y conocimientos tecnológicos especializados, concentrados principalmente en Europa.

En el primer panel titulado ¿De dónde vendrá el crecimiento futuro?, el directivo refirió que los astilleros europeos podrían tener sus pedidos comprometidos hasta 2040, ante la demanda de nuevas unidades y el número limitado de instalaciones capaces de construir barcos de esta complejidad.

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No obstante, sostuvo que esta capacidad restringida también permite mantener un crecimiento gradual de la oferta, en un mercado que todavía tiene oportunidades de expansión.

De acuerdo con Vago, la industria de cruceros movilizará alrededor de 38 millones de pasajeros durante 2026, aunque su penetración en el turismo mundial ronda apenas 4.0 por ciento.

De igual forma, destacó que uno de los principales desafíos consiste en anticipar las necesidades de los viajeros, pues diseñar y construir una embarcación puede requerir cinco años, mientras que su operación y amortización se extienden durante varias décadas.

En ese sentido, explicó que las empresas deben desarrollar actualmente barcos capaces de responder a las preferencias de los consumidores dentro de 10 o 15 años, particularmente en entretenimiento, hospedaje y tecnología.

Por otra parte, reconoció que Asia podría convertirse en un competidor para los astilleros europeos, debido a su experiencia en la fabricación de embarcaciones comerciales.

Destacó que las inversiones en nuevos cruceros impulsan el desarrollo de tecnologías ambientales, entre ellas sistemas avanzados de tratamiento de agua, combustibles alternativos y soluciones para reducir las emisiones durante las operaciones marítimas.

En contraste con la elevada inversión que requiere la industria de cruceros, Christopher Nassetta, presidente y director ejecutivo de Hilton, explicó que el crecimiento de la cadena hotelera se apoya en un modelo de negocios de menor intensidad de capital, mediante el cual aprovecha las inversiones de socios locales para ampliar su presencia internacional.

Durante el mismo encuentro, señaló que la compañía se aproxima a los 10 mil hoteles en 150 países, con un ritmo de apertura de dos establecimientos diarios, estrategia que le permite expandirse sin asumir directamente los costos de construcción y propiedad de todos los inmuebles.

From Valletta, the conversation on the future of Travel & Tourism has begun 🌍



📈 New WTTC research shows European Travel & Tourism is set to grow 3.1% in 2026, outpacing the wider economy.



🤝 At the Global Leaders Dialogue, ministers and global CEOs discussed seamless travel,… pic.twitter.com/szPY9cQjL2 — WTTC (@WTTC) October 8, 2026

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