Peso mexicano acumula cinco semanas de pérdidas: ¿qué esperar de la moneda nacional esta semana?

El peso mexicano cerró con ésta su quinta semana de pérdidas, al cerrar el viernes 9 de octubre en 18.4111 unidades por dólar.

En cuatro semanas de comparación entre cierres semanales, el dólar pasó de alrededor de 16.97 pesos a 18.41 pesos, un aumento de aproximadamente 1.44 pesos o 8.5 por ciento .

Fotografía ilustrativa de un dólar estadounidense. ı Foto: Reuters

Diversos factores contribuyeron al fortalecimiento de la moneda verde y la consecuente depreciación de la moneda nacional, entre ellos la incertidumbre sobre la trayectoria de las tasas de interés en México y Estados Unidos.

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¿Qué le espera al peso mexicano frente al dólar esta semana?

Después de cerrar varias semanas consecutivas con depreciaciones, el peso mexicano reaccionará esta semana a la inflación estadounidense de septiembre, y a otros factores globales.

Mañana, lunes 12 de octubre, se publicará el indicador de actividad industrial de México correspondiente a agosto. En tanto, el mercado de bonos en Estados Unidos permanecerá cerrado por el feriado de Columbus Day, lo que podría reducir la actividad en ese segmento.

Un águila corona la fachada del edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos en Washington ı Foto: Reuters

Dos días después, el miércoles 14, se publicará el dato de inflación estadounidense, el cual será el principal foco de atención: una cifra superior a lo esperado podría reforzar las expectativas de tasas elevadas y fortalecer al dólar, mientras que una inflación más moderada podría aliviar la presión sobre el peso.

Finalmente, el jueves 15 de octubre se publicarán datos estadounidenses de ventas minoristas, inflación al productor y solicitudes de subsidio por desempleo. Estos indicadores ayudarán a evaluar la fortaleza de la economía y las perspectivas de política monetaria.

También habrá que seguir la evolución de los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro, que han registrado niveles elevados y pueden afectar el apetito de los inversionistas por monedas emergentes, según un análisis de la agencia Reuters.

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