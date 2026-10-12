Peso mexicano busca recuperarse esta semana tras continuas pérdidas: ¿en cuánto abrió HOY?

El peso mexicano suma cinco semanas de pérdidas frente al dólar, por lo que el mercado nacional observa estos días a la moneda local con expectativa de una recuperación.

A primera hora de este lunes, el mercado internacional de divisas mostraba el dólar alrededor de 18.37 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Investing.com, aunque la cotización puede variar

El valor es ligeramente favorable para el peso mexicano, aunque aún no es posible hallar una tendencia favorable para la moneda nacional, pues ésta se irá delineando conforme avance la semana.

Precio del dólar hoy. ı Foto: Captura de pantalla

En bancos, el dólar se compra entre 16.50 y 17.62 pesos, mientras que se vende entre 18.67 y 18.94 pesos, según datos publicados para Banamex, Banorte, BBVA y Banco Azteca. Los datos pueden variar por sucursal y horario.

¿Qué esperar del peso mexicano esta semana?

El principal catalizador será la inflación estadounidense de septiembre, que se publicará el miércoles 14 de octubre. Una lectura superior a lo esperado podría reforzar las expectativas de tasas elevadas y fortalecer al dólar; un dato más moderado podría aliviar la presión sobre el peso.

También habrá que seguir los datos de ventas minoristas, inflación al productor y solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos, previstos para el jueves 15. Estos indicadores ayudarán a evaluar la fortaleza de la economía estadounidense y las perspectivas de política monetaria de la Fed.

Este lunes, además, el mercado de bonos estadounidense permanecerá cerrado por el feriado de Columbus Day, lo que puede reducir la actividad en ese segmento, aunque el mercado cambiario seguirá operando.

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