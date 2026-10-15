ANIERM pide reglas claras en cambios a la Ley Aduanera

Cancún, Quintana Roo. — Luego de que el Senado de la República aprobó en comisiones la reforma a la Ley Aduanera, el presidente nacional de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), Francisco Javier Lagunes Toledo, señaló que hay preocupación porque la autoridad podría determinar de manera errónea que existe subvaluación al comparar productos que no son equivalentes y, en ese sentido, exhortó a que haya reglas claras; además, espera que antes de que finalice el año se lleven a cabo las discusiones para elaborar los reglamentos.

“Lo más peligroso es la subjetividad en la toma de decisiones. No podemos estar trabajando por la idea de lo que piensa una persona, tiene que estar basada en lo que la ley marque y debe ser lo más objetiva posible; por ejemplo, la subvaluación puede ser únicamente por comparación, pero puedes comparar peras con manzanas y entonces la autoridad, a partir de eso, podría definir que hay una subvaluación”, indicó durante el 30.º Congreso Anual de Agentes Navieros.

El representante sectorial destacó que la falta de certeza impacta en toda la cadena de valor, porque los cambios en la ley también establecen una responsabilidad compartida en los eslabones de comercio exterior: desde los agentes aduanales, importadores y exportadores hasta los agentes de carga, quienes podrían enfrentar sanciones si la autoridad determina que hubo subvaluación.

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“Tenemos que hacer que las reglas y los elementos en general sean perfectamente objetivos para que cada quien cumpla: el empresario tiene que cumplir, la autoridad tiene que cumplir, todos los demás actores tienen que cumplir, pero que sea claro”, agregó Lagunes Toledo.

Sostuvo que, una vez aprobados los cambios a la Ley Aduanera, también se deben realizar las modificaciones pertinentes en los reglamentos. El presidente de la ANIERM agregó que espera que las autoridades correspondientes inviten al sector a discutir dichas normativas antes de que finalice el año.

“Nosotros en la ANIERM tenemos muy claro que debemos homologar de mejor forma el trabajo aduanal con Estados Unidos; segundo, tenemos que homologar los procesos para que la empresa de menor tamaño tenga las mismas condiciones que la gran empresa, porque hay un diferencial brutal. Entonces, ahí es donde también tenemos que trabajar y todo eso puede servir en la ley”, añadió.

Crecimiento sólido

Pese a que Estados Unidos ha impuesto aranceles a las mercancías mexicanas y a que la economía nacional no ha sido tan dinámica como en años anteriores, el ecosistema de comercio exterior se posiciona como un “sector privilegiado” que mantiene un crecimiento de entre el 7.0 por ciento y el 8.0 por ciento, e incluso alcanza cifras de doble dígito.

“Ahora hay que aprovechar este momento no para echar campanas al vuelo, sino para aprovechar ese crecimiento y profesionalizarse”, indicó.

Esta solidez del sector se sostiene en gran medida gracias a que el 86 por ciento de las exportaciones tienen como destino Estados Unidos, principal socio comercial y el mayor consumidor global.

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FGR