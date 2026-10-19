Ahorrar en dólares desde México: alternativas, costos y riesgos del tipo de cambio

Ahorrar en dólares es conservar parte de tu patrimonio en una moneda cuyo valor frente al peso puede subir o bajar. Esa decisión modifica tu exposición cambiaria: puede ayudarte a preparar un gasto en dólares, pero también reducir el dinero que recuperas al convertirlo a pesos.

En México, pensar en dólares suele relacionarse con viajes, estudios, compras internacionales o diversificación. El punto de partida es definir para qué ahorrarás y en qué moneda pagarás ese objetivo. La alternativa adecuada depende tanto del destino del dinero como del instrumento que utilices.

Entre las opciones está el dólar digital, una expresión que requiere precisión: puede referirse a un activo virtual vinculado al dólar. Su funcionamiento, custodia y condiciones de conversión deben revisarse por separado de las características de una cuenta bancaria en divisas.

Dólar digital, una opción para ahorrar. ı Foto: Especial

En el caso de Melidolar, disponible mediante Mercado Pago, se trata de una stablecoin identificada como MUSD. Sus términos describen reservas denominadas en dólares para respaldar los tokens emitidos. Ese mecanismo busca acompañar el valor del dólar; conservar la referencia depende también de la operación y del respaldo del activo.

Las alternativas tienen diferencias importantes:

Billetes: permiten conservar dólares físicos, con necesidades de resguardo y conversión.

Cuentas en divisas: ofrecen un registro bancario, sujeto a disponibilidad y requisitos de contratación.

Instrumentos con exposición al dólar: añaden los riesgos del activo en el que invierten.

Stablecoins: incorporan condiciones del emisor, la custodia y la infraestructura digital.

Ventajas: preparar gastos en dólares y diversificar

La cobertura tiene sentido cuando existe un compromiso en esa moneda. Si pagarás una estancia académica cotizada en dólares, reunir parte del ahorro en dólares puede reducir la incertidumbre sobre cuántos pesos necesitarás convertir después. El precio del servicio, sin embargo, todavía puede cambiar.

Ante una depreciación del peso, cada dólar representa más pesos. Mantener una parte del patrimonio ligada a esa divisa puede compensar parcialmente ese movimiento. La utilidad de la cobertura depende del importe ahorrado, los costos de conversión y el gasto que buscas cubrir.

La diversificación consiste en distribuir exposiciones. Tener recursos en pesos y dólares puede ayudar a equilibrar objetivos distintos, pero concentrarlos en un solo proveedor mantiene otros riesgos. La moneda, el instrumento y la entidad que resguarda el dinero son decisiones relacionadas, aunque diferentes.

También importa cómo usarás el saldo. En los pagos con cripto y Meli Dólar, debes identificar el activo utilizado, dónde se acepta y si la operación supone una conversión. Una referencia al dólar no implica que cualquier establecimiento reciba ese activo.

Ahorro en dólares. ı Foto: Especial

La integración pagos con cripto Meli Dólar plantea una cuestión práctica para el usuario: revisar cuánto saldo entregas y qué importe de la compra queda cubierto. Esa información permite distinguir la utilidad para pagar de la conveniencia de mantener ahorro.

Por último, cobertura y rendimiento cumplen funciones distintas. Conservar una moneda no genera intereses por sí mismo. Si una alternativa ofrece rendimientos, identifica de dónde provienen y qué condiciones adicionales asumes.

Desventajas: convertir cuesta y el peso puede fortalecerse

Los tipos de cambio expresan el valor de una moneda frente a otra, pero la cotización que ves como referencia puede diferir de la disponible para tu operación. Revisa cuánto recibirás al comprar y cuánto recuperarías al vender.

Al consultar tipos de cambio divisas, distingue la cotización de compra y de venta desde la perspectiva del proveedor. La diferencia entre ambas, conocida como diferencial o spread, puede afectar el resultado incluso cuando no cambia la referencia del mercado.

Para dimensionarlo, considera un ejemplo hipotético, sin cotizaciones reales ni condiciones de ningún proveedor: compras cien dólares a veinte pesos por dólar y entregas dos mil pesos. Si después los vendes a dieciocho, recuperas mil ochocientos pesos, antes de cualquier costo adicional.

Si los vendieras a veintidós, recibirías dos mil doscientos pesos, también antes de costos. El ejemplo muestra ambos sentidos del riesgo: la depreciación del peso puede elevar el valor convertido; su apreciación puede reducirlo. Ninguno de esos escenarios constituye un pronóstico.

Por eso, convertir dinero destinado a la renta o al supermercado puede generar un desajuste. Tus obligaciones permanecen en pesos, mientras el valor disponible para cubrirlas varía. El fondo para gastos cercanos necesita evaluarse con esa diferencia en mente.

Además, el dólar tiene su propia inflación. Mantener la misma cantidad de dólares no asegura conservar idéntica capacidad de compra de bienes y servicios cotizados en esa moneda. La protección cambiaria cubre un riesgo específico, no toda pérdida de poder adquisitivo.

Con las stablecoins aparece otra capa: riesgos de custodia, interrupciones operativas, liquidez y pérdida de la referencia de precio. Banxico advierte que los mecanismos de estabilización pueden coexistir con riesgos propios de los activos virtuales. Revisa las reservas, las condiciones de salida y la protección aplicable.

También hay un componente fiscal. El artículo primero de la Ley del ISR, cuyo texto vigente consultado tiene última reforma del primero de abril de 2024, establece que los residentes en México tributan por sus ingresos cualquiera que sea su procedencia, conforme a las disposiciones aplicables.

Ese marco no permite atribuir automáticamente el mismo tratamiento a billetes, depósitos, inversiones y criptoactivos. Conserva registros de compras, ventas, conversiones y rendimientos; revisa con asesoría fiscal qué ingresos se generan y cómo corresponde tratarlos según la operación.

El balance depende de la moneda de tu objetivo

Ahorrar en dólares puede ser coherente con un gasto futuro denominado en esa moneda o con una estrategia de diversificación. Antes de elegir, compara el instrumento, el costo de entrada y salida, la disponibilidad del dinero y las obligaciones fiscales que puedan corresponder.

Para alguien que necesita cubrir gastos inmediatos en pesos, convertir ese dinero añade exposición cambiaria. Separar el presupuesto cotidiano del ahorro para objetivos internacionales ayuda a evitar ventas apresuradas para cumplir pagos.

La decisión se resume en objetivo, costos y riesgos. Importa saber qué activo conservas, cuánto cuesta utilizarlo y qué ocurriría si el peso se fortalece. Ahorrar en dólares resulta más comprensible cuando responde a un propósito concreto y no a la expectativa de que siempre subirá.

cehr