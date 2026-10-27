Exportaciones crecen 30.4% en los primeros nueve meses de 2026

El valor total de las exportaciones que realizó México entre enero y septiembre se ubicó en 627 mil 194.2 millones de dólares, un crecimiento de 30.4 por ciento a tasa anual. El impulso fue por las manufactureras no automotrices; además, del total de envíos que se hicieron hacia Estados Unidos, las del sector automotriz se mantuvieron en terreno negativo y se consolidaron más otro tipo de manufacturas, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El incremento en el valor de las exportaciones se originó por un alza en las no petroleras, al interior de éstas, las manufactureras se ubicaron en 578 mil 596.6 millones de dólares o 31.7 por ciento más, mientras que las agropecuarias alcanzaron los 15 mil 640.8 millones de dólares, una disminución de 2.4 por ciento y las extractivas, 16 mil 605.7 millones de dólares y un alza de 74.1 por ciento.

De acuerdo con la Balanza Comercial de Mercancías de México, al interior de las exportaciones manufactureras, las automotrices alcanzaron los 141 mil 958.7 millones de dólares, un ligero crecimiento de 1.3 por ciento; y las no automotrices tuvieron un valor de 436 mil 638 millones de dólares, o un incremento de 46 por ciento a tasa anual.

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En el periodo de referencia, las exportaciones no petroleras que fueron dirigidas hacia Estados Unidos representaron 84.80 por ciento del total, lo que significó un incremento de 32.9 por ciento a tasa anual. No obstante, las automotrices se mantienen en terreno negativo con una contracción de 0.6 por ciento y las no automotrices crecieron 47.7 por ciento en su comparación con el mismo periodo de 2025.

Por su parte, las que fueron enviadas a otros países representaron 15.20 por ciento del total y tuvieron un crecimiento anual de 23.6 por ciento; destacó el alza en otras exportaciones con 28.1 por ciento y en las automotrices con 11.9 por ciento.

“En los nueve primeros meses de este año, la estructura del valor de las exportaciones de mercancías fue la siguiente: bienes manufacturados, 92.3 por ciento; productos extractivos no petroleros, 2.6 por ciento; bienes petroleros, 2.6 por ciento; y productos agropecuarios, 2.5 por ciento”, indicó el INEGI.

A su vez, las importaciones también crecieron 27.5 por ciento anual para ubicarse en 617 mil 940 millones de dólares, éstas fueron impulsadas por la compra de no petroleras que se incrementaron 28.2 por ciento y las petroleras, 19.4 por ciento en su comparación con el mismo lapso de 2025.

Al interior de las no petroleras, los bienes intermedios representaron 497 mil 038.3 millones de dólares, un crecimiento de 33.4 por ciento; los bienes de consumo 77 mil 141.2 millones de dólares o un alza de 9.9 por ciento y los bienes de capital, 43 mil 760.5 millones de dólares o 4.8 por ciento de incremento anual.

Con lo anterior, “para los primeros nueve meses de 2026, la balanza comercial presentó un superávit de 9 mil 254 millones de dólares. En el mismo periodo de 2025, registró un déficit de tres mil 398 millones de dólares”, indicó el instituto de Estadística.

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cehr